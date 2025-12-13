大相撲の元関脇・貴闘力の鎌苅忠茂氏（57）が13日、自身のYouTubeチャンネル「貴闘力部屋」を更新。栃木県鹿沼市で相撲ミュージアムを併設したソバ店「力貴庵」が21日午前10時にプレオープンを迎えると発表した。期間は23日まで。

鎌苅氏は「タニマチからの“ごっつぁん”とかではなく、全部、自己資金でやりました。これは勝負。人生最大のギャンブルかな。と言ってもコツコツやるしかない」と意気込んだ。

引退した力士の再出発をサポートし、日本全国へ相撲をもっと普及させたいとの思いがソバ店をやる出発点だったことを改めて説明した。「相撲取りをやめた人間がウチで働いて、それをもとにソバ店を全国へ広げていくのが夢。（店舗に併設する形で）土俵をつくって相撲を教えていく。それが夢」などと語った。夢を実現させるために、まず1号店を成功させなければならない。

プレーオープンでは、ちゃんこ鍋1000食、スタミナそば（ソバに野菜、肉をのせてドレッシングをかけたもの）500食、そして都内で営む焼肉店からカルビも用意する。また、現役時代に使用した化粧まわしなどを展示した相撲ミュージアムを期間中は見学無料にするなど「出血大サービス」の態勢で臨む。