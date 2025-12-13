鈴木福の妹・夢「お兄ちゃん可愛いから載せます」幼少期の兄妹ショットが話題「2人ともそっくり」「ぷくぷくで可愛い」
【モデルプレス＝2025/12/13】俳優・鈴木福の妹でタレントの鈴木夢が12月12日、自身のInstagramを更新。幼少期の兄妹ショットを公開し、話題になっている。
【写真】元天才子役「そっくり」妹との幼少期ショット
夢は「お兄ちゃん可愛いから載せます」とつづり、幼少期の福との2ショットを公開。福は乳児の夢と並び、にっこりと笑っている。
この投稿に「2人ともそっくり」「子役時代の福くん可愛すぎ」「尊い」「ぷくぷくで可愛い」「ずっと見てられる癒しショット」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆鈴木福＆鈴木夢、幼少期兄妹ショット披露
◆鈴木福＆鈴木夢のショットが話題
