「御上先生」生徒役女優、せいろですき焼き・柿のカプレーゼ…料理動画に反響殺到「お店並みのクオリティ」「丁寧な暮らしが伝わる」
【モデルプレス＝2025/12/13】女優の安斉星来が12月12日、自身のInstagramを更新。料理動画を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】21歳人気女優、せいろですき焼き…「お店並み」高クオリティ手料理
安斉は「やって参りました。安斉星来（せいら）が、せいろ蒸し第2弾」とつづり、手料理を披露。せいろを使ったすき焼きや柿のカプレーゼをはじめとした料理を作る様子やまったりと晩酌をする姿も公開している。
この投稿には「カッコ良すぎる」「お店並みのクオリティ」「丁寧な暮らしが伝わる」「豪華な食事」「ヘルシーで美味しそう」「手際良くて尊敬」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆安斉星来、手料理披露
◆安斉星来の手料理動画に反響
