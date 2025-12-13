パッと目をひく優れもの♡ 甘さを格上げしてくれる【ピンクタートルカットソー】着回し術

この冬は気分の上がるコーデを楽しみたい！そこで今回は、中川紅葉とともに、顔まわりをぱっと明るく見せてくれる「ピンクタートルカットソー」の着回しコーデを4つご紹介します。甘めルックからカジュアルガーリーまで、気分にあわせて楽しめる着回しテクをお届けします♡

Item 着回すアイテムはこちら♡ ピンクタートルカットソー コンサート会場でもパッと目を引くピンクカラー お目立ちなピンクがコーデの差し色になる！とことんガーリーな主役アイテムにあわせれば、甘さを格上げしてくれる♡ ピンクタートルカットソー 9,900円／ビームス ボーイ（ビームス ボーイ 原宿）

Cordinate フリルワンピで甘さ全開コーデ ピンクタートルにフリルミニワンピを重ねた、王道ガーリーなレイヤードスタイル。ワントーンでまとめることで子どもっぽくならず、写真映えもばっちりなコーデに♡ ピンクタートルカットソーは着回し。 フリルミニワンピース 12,100円／merry jenny ブレスレット 5,940円／アビステ ヘアリボン／スタイリスト私物

Cordinate フーディあわせでラフに甘さをトッピング ピンクタートルにフーディスエットを重ねて、ゆるっとラフなムードに。甘さとカジュアルのバランスがちょうどいい今っぽコーデに♡ ピンクタートルカットソーは着回し。 フーディスエット 17,600円／UGG®（デッカーズ ジャパン）リボンショートパンツ 16,280円／pain（lilLilly TOKYO）バッグ 11,000円／レイ ビームス（レイ ビームス 新宿）ソックス 1,210円／靴下屋（Tabio）サボサンダル 1,699円／GRL

Cordinate カラーカーデ×デニムでオトナガーリーに ピンクタートルにイエローのニットカーディガンを重ねた、配色が可愛いオトナガーリーコーデ。イヤリング＆リングで顔まわりにきらめきをオン♡ ピンクタートルカットソーは着回し。 イエローニットカーディガン 8,690円／dazzlin フレアーデニムパンツ 13,200円／merry jenny イヤリング 13,200円、リング 7,700円／ともにアビステ サンダル 1,499円／GRL

Cordinate もこブルゾン×チェックスカートで王道ガーリーカジュアル ピンクタートルにチェック柄ミニスカートをあわせた王道ガーリーコーデ。ボアフレンチブルゾンを羽織って季節感とぬくもりをプラス！おしゃれ見えも防寒も両立♡ ピンクタートルカットソーは着回し。 ボアフレンチブルゾン 14,300円／dazzlin チェック柄ミニスカート 3,959円／PHILLY バッグ 9,900円／キャセリーニ（NADIA FLORES EN EL CORAZON）ソックス 1,100円／靴下屋（Tabio）スニーカー 10,890円／RANDA 撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／中川紅葉（本誌専属）撮影協力／昭和女子大学

中川紅葉

Ray編集部 エディター 草野咲来