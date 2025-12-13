パッと目をひく優れもの♡ 甘さを格上げしてくれる【ピンクタートルカットソー】着回し術
この冬は気分の上がるコーデを楽しみたい！そこで今回は、中川紅葉とともに、顔まわりをぱっと明るく見せてくれる「ピンクタートルカットソー」の着回しコーデを4つご紹介します。甘めルックからカジュアルガーリーまで、気分にあわせて楽しめる着回しテクをお届けします♡
Item 着回すアイテムはこちら♡
ピンクタートルカットソー
コンサート会場でもパッと目を引くピンクカラー
お目立ちなピンクがコーデの差し色になる！とことんガーリーな主役アイテムにあわせれば、甘さを格上げしてくれる♡
Cordinate フリルワンピで甘さ全開コーデ
ピンクタートルにフリルミニワンピを重ねた、王道ガーリーなレイヤードスタイル。ワントーンでまとめることで子どもっぽくならず、写真映えもばっちりなコーデに♡
Cordinate フーディあわせでラフに甘さをトッピング
ピンクタートルにフーディスエットを重ねて、ゆるっとラフなムードに。甘さとカジュアルのバランスがちょうどいい今っぽコーデに♡
Cordinate カラーカーデ×デニムでオトナガーリーに
ピンクタートルにイエローのニットカーディガンを重ねた、配色が可愛いオトナガーリーコーデ。イヤリング＆リングで顔まわりにきらめきをオン♡
Cordinate もこブルゾン×チェックスカートで王道ガーリーカジュアル
ピンクタートルにチェック柄ミニスカートをあわせた王道ガーリーコーデ。ボアフレンチブルゾンを羽織って季節感とぬくもりをプラス！おしゃれ見えも防寒も両立♡
撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／中川紅葉（本誌専属）撮影協力／昭和女子大学
中川紅葉
Ray編集部 エディター 草野咲来