横浜バニラの冬季限定《ホットメルティーラテ》が初登場♡心ほどけるご褒美ドリンク

冬の横浜で、心も体もそっと温めてくれる特別な一杯が登場します。横浜発ギフトスイーツブランド「横浜バニラ」から、冬季限定チョコレートドリンク《ホットメルティーラテ》が初お披露目。2025年12月10日～28日の期間、横浜ランドマークタワーのランドマークプラザにて販売されます。芳醇なカカオとスパイス、バニラ香るホイップが溶け合う、冬だけの贅沢な味わい♡ギフトとして人気の「塩バニラフィナンシェ」と合わせて、冬の横浜をより華やかに楽しんでみてはいかがでしょうか。

冬限定《ホットメルティーラテ》の魅力

横浜バニラから登場する《ホットメルティーラテ》（750円税込）は、カカオ61%のフランス産オーガニックショコラを使用したガナッシュが主役。

低温殺菌牛乳や高純度生クリーム、マスカルポーネを加えた濃厚なホットクリームミルクがゆっくりと混ざり合い、美しいマーブル模様を描きます。

さらに、7種のパウダーを調合した横浜バニラオリジナルのウィンタースパイスがアクセントに。

仕上げには天然ブルボンバニラエキス香るふわふわのホイップをたっぷりオン。ひと口で冬の気分がふわっと華やぐ特別な一杯です♪

ギフトにぴったり♡塩バニラフィナンシェ

会場では、人気の「塩バニラフィナンシェ」も販売。3個入りミニギフトボックス（1,100円税込）と、6個入りギフトボックス（2,160円税込）の2サイズが展開され、冬の手土産にもぴったりです。

ブランドならではの天然バニラの香りと、ほんのり効かせた塩味が心地よく、幅広い年代に愛される味わい。ホットメルティーラテとのペアリングで、より深い余韻を楽しめます。

冬の横浜で、心ほぐれる甘いひとときを

横浜ランドマークタワーに冬の訪れを告げるように登場した、横浜バニラの《ホットメルティーラテ》。

艶やかなガナッシュとスパイス、バニラ香るホイップが重なり合う温かな一杯は、日常に小さなご褒美を運んでくれます。

期間限定の「塩バニラフィナンシェ」と合わせて楽しめば、冬の横浜散策がもっと特別に♡販売は2025年12月10日～28日まで。数量限定のため、早めのチェックがおすすめです。