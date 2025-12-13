¤Ä¤¤¤ËÀåÀïÈ¯Å¸£÷¡Ú£Ô£È£Å¡¡£×¡Û¥¨¥ë¥Õ¡¦¹ÓÀî¤¬ÁÆÉÊ¤Ë¡ÈÈ¿·â¡É¡Ö½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡Á¡ª¡×ÇÔ¼ÔÉü³è·èÄê¤ÇÂè£²¥é¥¦¥ó¥É´üÂÔ¤ÎÀ¼¤â
¡¡¡Ö½÷·Ý¿Í£Î£ï¡¥£±·èÄêÀï¡¡£Ô£È£Å¡¡£×¡¡£²£°£²£µ¡×¤Î·è¾¡Àï¤¬£±£³Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¿³ºº°÷¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤ÎÁÆÉÊ¡Ê£³£²¡Ë¤¬¥¥ì¥¥ì¤Î¿É¸ýÉ¾²Á¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡ÁÆÉÊ¤Ï£±£±Æü¤Ë¡Ö£Ô£È£Å¡¡£×¡×¤Î¸ø¼°£Ø¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¡¢¡Ö£Ô£È£Å¡¡£×¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¸«¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤ª¤â¤ó¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¤¿¤Þ¤Ë¸«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ì¥Ù¥ë¤¬Äã¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¡Ö¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤âÌÌÇò¤¤¿Í¤Ï¤¤¤¿¤ê¡¢µ±¤¯²¿¤«¤·¤é¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÆü¥Æ¥ì¤¬·ì¤Î³¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£±£³Æü¤Î·è¾¡Àï¤ÇÆÇÀå¤¬¤µ¤¯Îö¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡¢¡Ö½÷¤ä¤«¤é¤ª¤â¤ó¤Ê¤¤¤È¤«È´¤¤Ë¤·¤Æ¡¢¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ë¿³ºº¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¤Ê¤ê¹¶¤á¤¿È¯¸À¡£ºÇ½é¤Î¿³ºº¤«¤é£´Ê¬¤òÄ¶¤¨¤ëÂÌÌÜ¤À¤·¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Ê¤É¡ÈÁ´³«¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¨¥ë¥Õ¤ÎÌ¡ºÍ¤Ë¤â¡Ö¡ØÌ¡ºÍ¥³¥ó¥È¤Ë¤³¤ó¤Ê¤óÆþ¤ì¤È¤¤¤¿¤éÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤ä¤í¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê»×ÏÇ¤¬µÒ¤ËÆ©¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¸·¤·¤¯É¾²Á¡£¡ÖÉáÃÊ¼Á¤Î°¤¤µÒ¤ÎÁ°¤Ç¤·¤«¥Í¥¿¤ò»î¤»¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¤·¤ã¤Ð¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¥Í¥¿¤«¤éºï¤Ã¤Æ½Â¤¤¤ä¤ê¤È¤êÁý¤ä¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤¿¤é½÷²¦¤É¤³¤í¤«²¦¤Ë¤â¤Ê¤ì¤ë¡ª¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¥¨¥ë¥Õ¤Î¹ÓÀî¡Ê£²£¹¡Ë¤Ï¡ÖÁÆÉÊ¤µ¡¼¤ó¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£×¤«¤é½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡Á¡ªÌÂÏÇ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Á¡ª¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÈÈ¿·â¡É¡£ÁÆÉÊ¤Ï¡Ö¤¹¤«¤·¤¿¤Ê¡ª¤ªÁ°¤â¡ª¡×¤È¸À¤¤ÊÖ¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¨¥ë¥Õ¤ÏÇÔ¼ÔÉü³è¤ÇºÇ½ª·èÀï¤Ë¿Ê½Ð¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢ÁÆÉÊ¤È¤ÎÂè£²¥é¥¦¥ó¥É¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£