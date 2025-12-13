女性芸人日本一を決める「女芸人No．1決定戦 THE W 2025」決勝が13日、都内で行われ、ニッチェが9代目女王に輝いた。紺野ぶるま、ニッチェ、エルフの3組での最終決戦を制した。過去最多1044組の頂点。賞金1000万円と中継した日本テレビの番組出演権などを得た。

優勝が決まると2人は抱き合い、涙した。芸歴21年目で7年ぶり3度目の決勝の舞台。「忘れ物を取りにいかせていただきます」と語っていた江上敬子（41）は「親友とずっと一緒にやってきて優勝できてうれしい」と学生時代から付き合いのある相方、近藤くみこ（42）にも目を移し歓喜。所属のマセキ芸能社ではピン芸人含め初の栄冠といい「我々は初となりました！」と賞金のボードを高々と掲げた。

審査員を務めた麒麟の川島明は最終決戦のネタについて「1発目の笑いを取る早さ、テンポも良かった。文句なしです」と評した。 決勝の模様は13日午後7時から日テレ系で生放送され、MCはフットボールアワー後藤輝基と黒田みゆアナウンサーが務めた。

決勝はA、Bの2ブロックに4組ずつ分かれ、各ブロック1ネタ終えるごとに暫定1位を決定する勝ち残りノックアウト方式。新ルールとして、A、Bブロックで敗れた6組の中からもう1度ネタを見たい1組を視聴者投票によって選出する。最終決戦は、A、Bブロックの勝者と国民が選んだ1組の計3組で争い、勝利した者が9代目女王となる。

審査員は川島明（麒麟）、粗品（霜降り明星）、田中卓志（アンガールズ）、哲夫（笑い飯）、友近、森田哲矢（さらば青春の光）、リンゴ（ハイヒール）が務め、大会サポーターを山添寛（相席スタート）、コットンが担った。

大会は17年に第1回が行われ、初代王者にはゆりやんレトリィバァが輝いた。その後、第2回で阿佐ケ谷姉妹、第3回で3時のヒロイン、第4回で吉住、第5回でオダウエダ、第6回で天才ピアニスト、第7回で紅しょうが、第8回でにぼしいわしが優勝した。

昨年までは決勝に12組が進出していたが、今回は4組減の8組進出に。5組が初進出というフレッシュな顔ぶれだった。

決勝進出者は以下の通り。

紺野ぶるま（松竹芸能、2年連続5度目）

もめんと（マセキ芸能社、初）

電気ジュース（吉本興業、初）

エルフ（4年連続4度目、吉本興業）

ニッチェ（7年ぶり3度目、マセキ芸能社）

とんでもあや（初、ソニーミュージックアーティスツ）

ヤメピ（初、吉本興業）

パンツ万博（初、吉本興業）