436Ëü±ß¡ª ¥ê¥Ã¥¿¡¼¡Ö23km¡×Áö¤ë¡Ö¡È¿·¡É¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¡×È¯É½¡ª Á´Ä¹4.3m¤Î¡È¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥Ü¥Ç¥£¡ÉºÎÍÑ¡ª 1.2¥ê¥Ã¥¿¡¼¡Ö¥¿¡¼¥Ü¡×¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¤Î¥·¥È¥í¥¨¥ó¡ÖC4 MAX HYBRID¡×ÅÐ¾ì
¥·¥È¥í¥¨¥ó¤Î¸ÄÀÇÉ¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¬Àº×û¤Ê¡Ö2¥È¡¼¥ó»ÅÍÍ¡×¤Ë¡ª
¡¡¥¹¥Æ¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï2025Ç¯11·î27Æü¡¢¥·¥È¥í¥¨¥ó¤ÎC¥»¥°¥á¥ó¥È¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¡ÖC4¡×¤Î¼çÎÏ¥°¥ì¡¼¥É¡ÖC4 MAX HYBRID¡ÊC4 ¥Þ¥Ã¥¯¥¹ ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Ë¡×¤Î»ÅÍÍ¤ò°ìÉôÊÑ¹¹¤·¡¢Æ±Æü¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥È¥í¥¨¥ó¡ÖC4¡×¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÅÁÅý¤Ç¤¢¤ëÆÈÁÏÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¶Ë¾å¤Î²÷Å¬À¤ò¸½ÂåÅª¤Ë²ò¼á¤·¤¿5¿Í¾è¤ê¤Î¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡Ö¡È¿·¡É¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç¡Ë
¡¡¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ï2022Ç¯¤ËÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Âè3À¤Âå¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤ÈÄêµÁ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¯¡¼¥Ú¤Î¤è¤¦¤ÊÎ®Îï¤Ê¥ë¡¼¥Õ¥é¥¤¥ó¤ÈSUV¤é¤·¤¤ÎÏ¶¯¤µ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯3·î¤Ë¤Ï¥·¥È¥í¥¨¥ó½é¤È¤Ê¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼çÎÏ¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤¢¤ë¡ÖC4 ¥Þ¥Ã¥¯¥¹ ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡×¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢Æ±¥»¥°¥á¥ó¥È¤ÎÍ¢Æþ¼Ö¤È¤·¤ÆºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÎÇ³ÈñÀÇ½¤ò¸Ø¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏºÇ¹â½ÐÎÏ136ÇÏÎÏ¡¦ºÇÂç¥È¥ë¥¯230Nm¤òÈ¯´ø¤¹¤ë1.2¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë16ÇÏÎÏ¡¦51Nm¤ÎÅÅµ¤¥â¡¼¥¿¡¼¤È6Â®AT¡Êe-DCT¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Ç³Èñ¸úÎ¨¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Ä¤Ä¡¢È¯¿Ê»þ¤Î¥¹¥à¡¼¥º¤Ê²ÃÂ®¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´Ä¶ÀÇ½¤ÈÁö¤ê¤Î³Ú¤·¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç³ÈñÀÇ½¤ÏWLTC¥â¡¼¥É¤Ç23.2km¡¿L¤òµÏ¿¡£
¡¡ÁõÈ÷ÌÌ¤Ç¤â¡¢¥·¥È¥í¥¨¥óÆÈ¼«¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥×¥í¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¡¦¥Ï¥¤¥É¥í¡¼¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÊPHC¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¡ÈËâË¡¤Îå°Ýß¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¾è¤ê¿´ÃÏ¤ä¡¢ÂÎ¤ò¤ä¤ï¤é¤«¤¯¥Û¡¼¥ë¥É¤¹¤ë¡Ö¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¥·¡¼¥È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÆÈ¼«¤Î²÷Å¬ÁõÈ÷¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î»ÅÍÍÊÑ¹¹¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎC4 ¥Þ¥Ã¥¯¥¹ ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Î¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¬»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇÂç¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ë¡¼¥Õ¤¬É¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¤¿ÅÀ¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤Î¥Ü¥Ç¥£Æ±¿§¥ë¡¼¥Õ¤«¤éÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ë¡¼¥Õ¤È¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ë¤è¤ë2¥È¡¼¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»ë³ÐÅª¤Ê¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹4375mm¡ßÁ´Éý1800mm¡ßÁ´¹â1530mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹2665mm¤Ç¤¹¡£¥Ü¥Ç¥£¤Î´ðËÜÂ¤·Á¤½¤Î¤â¤Î¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥ë¡¼¥Õ¤¬¹õ¤¯°ú¤Äù¤Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢C4¤¬»ý¤Ä¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç¥â¥À¥ó¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤¬¤è¤ê°ìÁØºÝÎ©¤Á¡¢Àº×û¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê°õ¾Ý¤Ø¤ÈÊÑ²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿C4 ¥Þ¥Ã¥¯¥¹ ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Î²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¡¢436Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¥·¥È¥í¥¨¥ó¤é¤·¤¤ÆÈÁÏÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ë¡¼¥Õ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ÆÀº×û¤µ¤òÁý¤·¤¿¿··¿C4¡£
¡¡¹â¸úÎ¨¤Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤È¶Ë¾å¤Î¾è¤ê¿´ÃÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¤³¤Î¸ÄÀÇÉ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢Í¢Æþ¼ÖC¥»¥°¥á¥ó¥È»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Â¾¤È¤Ï°ã¤¦ÁªÂò»è¤òµá¤á¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÎÏ¤Ê¸õÊä¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£