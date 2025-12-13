初登場！前田敦子 行くぞ！奥京都グルメ街道139キロ！：出川哲朗の充電させてもらえませんか？
12月13日（土）に放送した「出川哲朗の充電させてもらえませんか？▼初登場！前田敦子▼絶景！奥京都の旅SP」を、「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！
【動画】出川哲朗が、個性あふれるゲストと共に電動バイクで旅をする
今回は出川も驚く光景が広がる京都・綾部市の〈私市円山古墳〉からスタートし、由良川沿いを走り＜美山＞へ、世界遺産〈東寺〉を目指す充電旅。出川と谷川Dが早速出発すると沿道で手を振るスイカヘルメットを発見。初登場のゲストの前田敦子と合流。大喜びの出川と、浮かれ気味の谷川D。和菓子屋さんでみたらし団子をいただいていると、前田の「伝説の名言」も飛び出す！？初の電動バイクの運転で緊張気味の前田とバラ園へと向かう
前田の子供とのエピソードや、意外な交友関係も明かされる。和食好きの前田のために京丹波町で松茸をいただけるお店を探すことに。しかし谷川D、出川のバッテリーも無くなり、前田ひとりで充電できる場所を探し。すると南丹市でようやくお店を発見。立ち寄ってみることに。おすすめのビーフカレーを食べると、店内にカラオケがあることを知った出川はまさかの「フライングゲット」をリクエスト!？デビュー当時の心境も語る。
美山町でかやぶき屋根の家屋を発見すると、谷川Dのバッテリー切れ、出川と前田は古民家カフェに立ち寄ることに。“生ゆば食べ比べ”を堪能する。辺りは暗くなり〈美山かやぶきの里〉へ急ぐが、前田とはここでお別れ。出川と谷川Dは今晩の宿探しへ。あまりの寒さにバイクを停め上着を着ていると、スイカヘルメットが登場。ゲストの関太（タイムマシーン3号）と合流。体重110キロ超えと聞き愕然とする出川。3人は教えて貰った旅館へ
翌朝、改めて＜美山かやぶきの里＞へ。すると沿道に、お化け屋敷の看板を発見。＜京都オカルト遊園地＞立ち寄ってみるが…。谷川Dと関のバッテリーが切れ、出川ひとりで充電交渉へ。もぎたての“百目柿”や鹿の角をいただき、心も充電も満タンに。腹ペコの3人は園部方面にバイクを走らせ、ようやく見つけた店で“特盛海鮮とそばのセット”を堪能。関は「食べたいものが全部食べられる」と豪華ランチに大満足。充電後、亀岡市へ。
上り坂で、関が粘りの走りを見せるがバッテリーが尽きてしまう。さらに東寺まで20キロと知り落胆する一行。老ノ坂峠を越え京都市に入ると、渋滞と雨に見舞われ「充電旅になってきた！」とハイテンションな関。京都市に突入したところで関、谷川Dの充電が切れ、出川がひとりで充電場所を探していると奇跡的な店を発見！合流した関は大混乱！？年内最後のラストスパート！果たして3人は無事ゴールすることはできるのか！？
【出演】
出川哲朗、谷川D
【ゲスト・ライダー】
前田敦子、関太（タイムマシーン3号）
【番組公式ホームページ】
【番組公式X】
@tvtokyo_degawa
