【義父「令和の出産祝い、薄情だ」】現代っ子のアドバイスのおかげで解決！＜第14話＞#4コマ母道場
お祝いをあげるとき、どんなプレゼントを贈るのか考え方は人それぞれ。それでも共通して言えることは、「思い浮かべるのは相手の喜ぶ顔」のはずなのですが……。今回はプレゼントを贈った「先」のことを考えすぎた家族のお話です。
第14話 想いを乗せすぎないで【長男嫁の気持ち】
【編集部コメント】
トモヤさん、素敵な締めですね。そう、たしかに渡した贈り物に対して「使わなくなったら売ってね」とか「ずっと取っておいてね」などという「その先」への想いを加えてしまうと、受け取る側からすると少々重たいのかもしれません。受け取った人が贈り物をどうしようともその人の自由だし、それを贈り主がどうこう言ってはいけないのです。そういう意味でも、お義母さんたちは名入れをしなかった理由を言うつもりはなかったそうです。お義父さんの言葉で、そういった考えが露呈してしまいましたが……（苦笑）。ともかく、これからトモヤさん夫婦の赤ちゃんがスクスクと育ってくれることを願っています！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第14話 想いを乗せすぎないで【長男嫁の気持ち】
【編集部コメント】
トモヤさん、素敵な締めですね。そう、たしかに渡した贈り物に対して「使わなくなったら売ってね」とか「ずっと取っておいてね」などという「その先」への想いを加えてしまうと、受け取る側からすると少々重たいのかもしれません。受け取った人が贈り物をどうしようともその人の自由だし、それを贈り主がどうこう言ってはいけないのです。そういう意味でも、お義母さんたちは名入れをしなかった理由を言うつもりはなかったそうです。お義父さんの言葉で、そういった考えが露呈してしまいましたが……（苦笑）。ともかく、これからトモヤさん夫婦の赤ちゃんがスクスクと育ってくれることを願っています！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙