¶½Ûñ¿µ»°»á¡¡±Ñ¸ì¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¤·¤¿ÍýÍ³¡ÖËÍ¤¬¤â¤·´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×¼¡¤Ê¤ëÌ´¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¡¢°úÂà»î¹ç¤ÇÈäÏª
¡¡24Ç¯¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½FW¶½Ûñ¿µ»°»á¡Ê39¡Ë¤Î°úÂà»î¹ç¤¬13Æü¡¢ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢±ºÏÂ¤È¼¯Åç»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬½¸·ë¡£J1ÎòÂå2°Ì¤ÎÄÌ»»168ÆÀÅÀ¤Î¸µ¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î·èÄêÎÏ¤ÇÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ÆÍ½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Â¤ò¤Ä¤ê¤Ê¤¬¤é90Ê¬´Ö¤ÇÎÏ¤ò½Ð¤·¿Ô¤¯¤·¡¢¡Ö¥¬¥Á´¶¤Ï½Ð¤»¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£¥±¥¬¤Ê¤¯½ª¤¨¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï³ê¤é¤«¤Ê±Ñ¸ì¤ÇÌó3Ê¬´Ö¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤òÈäÏª¡£²ñ¾ì¤ò¶Ã¤«¤»¤Ê¤¬¤é¡ÖËÍ¤¬±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÌá¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°ìÀ¸·üÌ¿ÆÍ¤¿Ê¤à¤³¤È¤ò³§¤µ¤ó¤ËÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Ç´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Þ¤¿²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È´ÆÆÄ¶È¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤ò¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ËÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡±Ñ¸ì¤Ç¤Î·è°ÕÉ½ÌÀ¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Ï¤â¤ÎÀ¨¤¯½ÅÍ×¤Ç¡¢ÄÌÌõ¤òÄÌ¤·¤ÆÏÃ¤¹¤è¤êÁª¼ê¤È´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÏÃ¤¹¤³¤È¤¬°ìÈÖÅÁ¤ï¤ë¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËÍ¤¬¤â¤·´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢2¿Í¤À¤±¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤È»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£¼«¿È¤¬ÉÁ¤¯»ØÆ³¼ÔÁü¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤ÊÍ×ÁÇ¤À¤ÈÂª¤¨¡¢¡Ö7·î¤¯¤é¤¤¡×¤«¤éÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡±Ä¶ÈÃ´Åö¤È¤Î·óÇ¤¤«¤é¡¢Íèµ¨¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ë»ØÆ³¼Ô¤Ø¤ÈÅ¾¿È¤¹¤ë¡£¡ÖËÜµ¤¤Ç´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë½ù¡¹¤ËÃÊ³¬¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¡×¡£3Ëü¿ÍÄ¶¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡¤Ê¤ë°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£