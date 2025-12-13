北日本の冬の嵐、13日（土）はいったん収まりましたが、14日（日）から15日（月）は再び大荒れの天気となりそうです。14日は、北日本で猛吹雪となるところがあるでしょう。

13日夜は関東でも雨が降り出しています。このあと、14日昼過ぎにかけて、西日本や東日本の太平洋側でも広く雨が降るでしょう。空気の乾燥状態はいったんやわらぎそうです。

昼過ぎから夜は、北陸や北日本を中心に雨や雪が強まりそうです。夜遅くになると、北海道の太平洋側は広い範囲で雪が強く降るでしょう。

予想降雪量は、14日夕方までの多いところで、北海道で30センチ、15日夕方までの24時間で70センチとなっています。北海道は警報級の大雪となる恐れがあります。

続いて、風の予想です。このあと、西日本や東日本でも雨だけではなく、風の強まるところがありそうです。

午後から夜は、北日本の日本海側だけではなく、太平洋側でも風が強まり暴風が吹き荒れるでしょう。

予想される最大瞬間風速は、北海道で40メートル、東北や北陸で35メートルと台風並みの暴風となるところがありそうです。

14日から15日は、暴風や、暴風雪、高波に警戒してください。