「魔術師クノンは見えている」本PV解禁！ED曲はKOHTA YAMAMOTO「Story feat. katagiri」に決定！
盲目の天才少年の魔術探求ファンタジー『魔術師クノンは見えている』。
この度、盲目の魔術師クノンが、魔術で見える世界を創り出す壮大な本PVが解禁。また、KOHTA YAMAMOTOの「Story feat. katagiri」がED曲に決定。歌唱は、katagiriが担当した。併せてKOHTA YAMAMOTO、katagiriよりコメントも到着した。さらに、2026年1月4日（日）から毎週日曜22時に、ABEMA・dアニメストアにて独占配信決定！初回は1・2話を一挙配信となる。
この度解禁された本PVは、何事にも無気力で、生きる喜びすら見いだせなかった盲目の少年・クノンが、魔術で生み出した水球が自分の目玉と同じ大きさだったという発見をきっかけに、「魔術で目を作る」という人生を揺るがす大きな目標に出会う瞬間から幕を開ける。暗闇だけだった世界に光が差し込み、魔術に没頭していくクノン。そんな彼を支える侍女・イコとのコミカルで温かなやり取りは、クノン役・早見沙織とイコ役・内田真礼が息ぴったりの演技で魅力的に表現。さらに、クノンの許嫁・ミリカ役に鬼頭明里、家庭教師・ジュニエ役に山口立花子、王宮魔術師・ゼオンリー役に島粼信長ら豪華キャストが集結し、物語に深みを添える。
クノンは“目を作る”という夢だけでなく、ミリカにふさわしい人間になろうと奮闘し、魔術師としても、人としても大きく成長していく。やがてジュニエは、クノンの並外れた魔術の才に触れ、彼なら伝説の「蒼の魔術師」に到達できるのではないかと期待を抱き始める――。映像の後半では、波乱に満ちたクノンの学園生活がテンポよく描かれ、「世界にあるものすべてが見たい」という彼の大きな夢が、ついに形になるかもしれない、そんな期待を胸に抱かせる、壮大で躍動感あふれる本PVに仕上がっている。
またEDアーティストに、様々な映像作品の劇伴を手掛け、戦闘シーンやドラマ場面の高揚感、キャラクターの心情、世界観の広がりなどを、“音”で強く表現するKOHTA YAMAMOTOが決定した。ED曲は「Story feat. katagiri」。歌唱は独特の透明感と深い情感を併せ持つ声で、世界観へ一気に引き込む表現力が魅力のkatagiriが担当した。
＜KOHTA YAMAMOTOコメント＞
この度エンディング主題歌を担当させていただくKOHTA YAMAMOTOです。
「Story feat. katagiri」ではこの作品から感じられるホッとして心が温かくなるような雰囲気とクノンの周りに集う仲間たちの賑やかさを表現できればと思い制作しました。
そしてクノンが勇気を持って一歩踏み出した先の世界のメッセージを作詞のYUUKIさんとボーカルのkatagiriさんが鮮やかに表現してくれました。
この曲を聴いて暖かな気持ちになったり、日々の生活の中で何か一歩を踏み出すキッカケになれば嬉しいです！
KOHTA YAMAMOTO
＜katagiriコメント＞
TVアニメ「魔術師クノンは見えている」エンディング主題歌、KOHTA YAMAMOTOさんの「Story feat. katagiri」で歌唱させていただきました。
最初にこの楽曲が届いた時のワクワクした気持ちを今でもよく覚えています。
作詞作曲をしてバンド活動を続けている私にとって、好奇心旺盛で挑戦し続けるクノンにぴったりなこの楽曲は、自分自身の新しい扉を開いてくれました。
ぜひ新年アニメ初めに「魔術師クノンは見えている」を観て、「Story feat. katagiri / KOHTA YAMAMOTO」もたくさん聴いてくださいね。
katagiri
●作品情報
「魔術師クノンは見えている」
2026年1月4日(日)22時よりTOKYO MX、26時よりBS朝日、
1月6日(火)24時30分よりWOWOWにて放送開始！
2026年1月4日(日)22時よりABEMA・dアニメストアにて独占配信！
初回は1・2話を一挙配信！
＜あらすじ＞
目の見えない少年クノンの目標は、水魔術で新たな目を作ること。魔術を習い始めて僅か五ヵ月で教師の実力を追い越したクノンは、その史上初の挑戦の中でさらに才能を開花！魔力で周囲の色を感知したり、水魔術の応用で懐炉や湿布を作ったり、初級魔術だけで猫を再現したり――。
その技術と発想は王宮魔術師も舌を巻くほどで、クノンは実力を買われ、最高の腕を持つ魔技師の弟子になることに!? 好奇心で世界を切り拓く、天才少年の発明ファンタジー！
【CAST】
早見沙織 内田真礼 鬼頭明里 山口立花子 島粼信長
【スタッフ】
原作：南野海風 キャラクター原案：Laruha コミカライズ：La-na
監督：大庭秀昭
シリーズ構成・脚本：江夏由結
キャラクターデザイン：佐藤陽子 小林利充
アクション作画監督：才木康寛
プロップデザイン：杉村友和
美術監督：宮田遥可
色彩設計：山上愛子
撮影監督：浅川茂輝
編集：木村佳史子
音響監督：郄桑一
音楽：滝澤俊輔（TRYTONELABO）
音楽制作：ポニーキャニオン
音響制作：ビットグルーヴプロモーション
オープニング主題歌：ヰ世界情緒「ラケナリアの夢」
エンデイング主題歌：KOHTA YAMAMOTO「Story feat. katagiri」
アニメーション制作：プラチナビジョン
Ⓒ南野海風・Laruha/KADOKAWA/「魔術師クノンは見えている」製作委員会
※「小説家になろう」は株式会社ヒナプロジェクトの登録商標です。
関連リンク
「魔術師クノンは見えている」公式サイト
https://kunonanime.jp/