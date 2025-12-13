オリジナルアニメーション映画『超かぐや姫！』HoneyWorks書き下ろしの劇中歌「私は、わたしの事が好き。」（かぐや cv.夏吉ゆうこ）ミュージックビデオ公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

『呪術廻戦 第1期』『チェンソーマン』『うる星やつら』など、名だたるアニメーション作品のオープニング映像演出を手掛け、世界中のアニメファンに鮮烈な印象を残してきたアニメーションクリエイター・山下清悟。その初の長編監督作品であり、オリジナルアニメーションの『超かぐや姫！』が、Netflix映画として2026年1月22日(木)に世界独占配信される。ティザービジュアルと特報映像の解禁時にはYouTubeチャート「話題の映画」1位にランクインし、SNS総再生数は1,500万回超え(11月28日時点)。X（旧Twitter）ではエンタメトレンドに入るなど、期待が高まっている作品だ。

“音楽アニメーションプロジェクト”である本作に楽曲を提供するのは、ryo (supercell)、kz(livetune)、40mP、HoneyWorks、Aqu3ra、yuigotという錚々たるボカロPの面々。山下が得意とする、物語に寄り添ったハイセンスで情緒的な絵作りと、3Dのカメラワークによる迫力のアクションを活かし、夢と希望に満ちた仮想空間『ツクヨミ』でのライブステージと、”歌”で繋がる少女たちの絆を圧巻のクオリティで描く。アニメーション制作は、『ペンギン・ハイウェイ』、『泣きたい私は猫をかぶる』など、愛らしいキャラクターと躍動感ある映像演出が魅力の作品を生み出してきた”スタジオコロリド”と、今回がスタジオ初の作品となる、監督・山下清悟率いる”スタジオクロマト”のタッグだ。

この度、本作の劇中歌であり、HoneyWorks書き下ろしの新曲「私は、わたしの事が好き。」のミュージックビデオが解禁となった。

月からやってきた謎の少女で本作の主人公・かぐや(CV.夏吉ゆうこ)が歌う「私は、わたしの事が好き。」。地球でのライバー活動の幕開けを飾る1曲だ。今この瞬間を全力で謳歌する眩しいほどの明るさが詰まった楽曲で、リズミカルに弾むセリフ調の歌詞はかぐやのキャラクターそのもの。思わず口ずさみたくなる楽しさだ。同時に、もう一人の主人公である超多忙な限界優等生・彩葉へ贈るエールのようにも聞こえる。

本楽曲を手がけたHoneyWorksは、「この曲が最高にワガママで、挑戦的な毎日を駆け抜けるかぐやたちの物語を後押ししてくれると信じています」とコメントを寄せた。かぐやの魅力を最大限に引き出した、可愛さ全開のポップで軽快なサウンドをぜひ堪能してほしい。

さらに、この度解禁されたミュージックビデオは、パソコンから飛び出すかぐやの登場からエネルギッシュにスタート。カラフルで躍動感のあるリリックデザインや絵文字が全編を彩り、かぐやの無邪気で破天荒なキャラクター性を画面いっぱいに映し出している。

また、サビでは楽曲に合わせたオリジナルダンスも披露。かぐやのおちゃめでコロコロと変わる表情と、キャッチーな振り付けにも注目だ。

＜HoneyWorksコメント＞

僕たち HoneyWorks が提供した「私は、わたしの事が好き。」は、自己肯定感を爆発させるような、明るくパワフルな楽曲です。

この曲が最高にワガママで、挑戦的な毎日を駆け抜けるかぐやたちの物語を後押ししてくれると信じています。

HoneyWorksプロフィール

HoneyWorks（通称：ハニワ）は、ニコニコ動画、YouTubeなどの動画投稿サイトを中心に活動する、関連動画総再生回数25億回を超えるクリエイターユニット。 音楽性は「キュンキュン系」「青春系」と呼ばれるポジティブ系ロックを主体とする。 楽曲を元にしたシリーズプロジェクト「告白実行委員会」では様々なキャラクターたちが物語を展開し、小説・コミック・テレビアニメ・劇場映画などのメディアミックスも幅広く行っている。

ミュージックビデオクレジット

「私は、わたしの事が好き。(Short ver.)」

Vocal:かぐや(cv.夏吉ゆうこ)

作詞：shito, Gom 作曲：shito, 中西 編曲：HoneyWorks

Guitar：中西 Bass：堀江晶太 Keyboard：宇都圭輝 Drums：裕木レオン

【Movie】

ディレクター / モーションデザイン：朝倉すぐる

ディレクター / コンテ演出：オオナミナギ

リリックデザイン / ロゴデザイン：ZUMA

アニメーター：ががめ

振付：SACO MAKITA

制作進行 / プロデューサー：窪田祥

プロデューサー：迫田祐樹

アニメーション制作：スタジオコロリド京都

●作品情報

『超かぐや姫！』

2026年1月22日(木)Netflixにて世界独占配信

＜あらすじ＞

夢と希望の集まる仮想空間＜ツクヨミ＞。 少女たちの出会い、そして別れのためのステージが、幕を開ける―― 今より少しだけ先の未来。 都内の進学校に通う17歳の女子高生・酒寄彩葉は、バイトと学業の両立に励む超絶多忙な日々を送っていた。 日々の癒やしは、インターネット上の仮想空間＜ツクヨミ＞の管理人兼大人気ライバー(配信者)・月見ヤチヨの配信を見ること。 自分の分身を作り誰もが自由に創作活動を行う＜ツクヨミ＞で、彩葉はヤチヨの推し活をしつつ、バトルゲームで細々とお小遣い稼ぎをしていた。 そんなある日の帰り道、彩葉は七色に光り輝くゲーミング電柱を見つける。

中から出てきたのは、なんとも可愛らしい赤ちゃん。 放っておけず連れ帰ると、赤ちゃんはみるみるうちに大きくなり、彩葉と同い年ぐらいの女の子に。 「あなた、もしやかぐや姫なの？」 大きくなったかぐや姫はわがまま放題。 かぐやのお願い(わがまま)で彩葉は、ツクヨミでのライバー活動を手伝うことに。 彩葉がプロデューサーとして音楽を作り、かぐやがライバーとして歌うことで、二人は少しずつ打ち解けていく。 かぐやを月へと連れ戻す不吉な影が、すぐそこまで迫っているとも知らずに―― これは、まだ誰も見たことがない「かぐや姫」の物語。

【キャスト】

かぐや：夏吉ゆうこ

酒寄彩葉：永瀬アンナ

月見ヤチヨ：早見沙織

FUSHI：釘宮理恵

メインテーマ：「Ex-Otogibanashi」月見ヤチヨ(cv.早見沙織)

劇中歌楽曲提供：ryo (supercell)/yuigot/Aqu3ra/HoneyWorks/40mP/kz(livetune)

【スタッフ】

監督：山下清悟

脚本：夏生さえり/山下清悟

ツクヨミキャラクターデザイン：へちま

現実キャラクターデザイン：永江彰浩

ライブ演出 ：中山直哉

美術監督：宍戸太一

色彩設計：広瀬いづみ

ツクヨミコンセプトデザイン：東みずたまり/フジモトゴールド(ゴキンジョ)

現実コンセプトデザイン：刈谷仁美

CG監督：町田政彌(スティミュラスイメージ)

CG背景：草間徹也(キューンプラント)

編集：木南涼太

撮影監督：千葉大輔(Folium)

音楽：コーニッシュ

音響監督：三好慶一郎

企画・プロデュース：山本幸治

製作：コロリド・ツインエンジンパートナーズ

アニメーション制作：スタジオコロリド/スタジオクロマト

©コロリド・ツインエンジンパートナーズ

