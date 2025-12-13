梅澤美波（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/12/13】乃木坂46の梅澤美波が12月12日、自身のInstagramを更新。タンクトップ姿を公開し、反響が寄せられている。

【写真】乃木坂キャプテン「華奢で美しい」素肌輝くノースリ姿

◆梅澤美波、腕組み美肩ショット


梅澤は電車の窓側の席で腕を組んだ写真を公開。シンプルな黒のタンクトップ姿で美しい肩と腕のラインが際立っている。

◆梅澤美波のタンクトップ姿が話題


この投稿にファンからは「横顔綺麗すぎ」「絵になる」「大人な雰囲気で最高」「スタイル抜群」「華奢で美しい」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）

