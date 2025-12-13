“ドイツ版「花より男子」”に世界が熱狂 次観るべき海外ドラマ「マクストン・ホール」に沼る
【モデルプレス＝2025/12/13】ドイツドラマ「マクストン・ホール 〜私たちをつなぐ世界〜」シーズン2が11月7日より、Prime Videoにて配信を開始。本記事では作品の魅力を紹介する。
【写真】“ドイツ版「花男」”密着ビジュアル
シーズン1が配信されるや否や、世界120ヶ国以上のPrime Videoチャートで1位を獲得。Prime Video史上最も視聴されたインターナショナル・オリジナル・シリーズとして記録的なヒットを飛ばした。そんな本作の舞台は名門校マクストン・ホール。一般家庭出身の真面目な奨学生ルビー（ハリエット・ヘルビヒ＝マッテン）と、学校一の人気者で傲慢な大富豪の御曹司ジェームズ（ダミアン・ハルドン）という、住む世界が全く違う2人のラブストーリー。
シーズン2では、ルビーがジェームスに深く傷つけられ、以前の生活に戻ろうとするも、彼を忘れられない葛藤が描かれる。
“ドイツ版「花より男子」”とも称されることもあるように、最悪の出会いから始まり、反発し合いながらも惹かれ合っていく2人の格差ロマンスが展開される本作。分かっていても胸が高鳴る、王道シンデレラストーリーこそが最大の魅力だ。特に、最初は“俺様キャラ”だったジェームズが、ルビーへの愛によって不器用ながらも少しずつ変化していくは“沼”そのもの。世界中が夢中になる2人の運命の行方を、ぜひその目で見届けてほしい。（modelpress編集部）
◆「マクストン・ホール」シーズン2
◆ “ドイツ版「花より男子」”格差ロマンスに胸キュン
