【モデルプレス＝2025/12/13】歌手の大塚愛が12月11日、自身のInstagramを更新。カラータイツから美しい脚を披露し、反響を呼んでいる。

【写真】43歳歌姫「絵になる」美脚輝くカラータイツコーデ

◆大塚愛、カラータイツから美脚スラリ


大塚は 「＃イルミネーション」「＃キラキラ」とハッシュタグをつけ、イルミネーションを楽しむ写真を複数枚投稿。黒いファーコートにカラータイツ、厚底を合わせたコーディネートで美しい脚を輝かせた。

◆大塚愛の投稿が話題


この投稿に、ファンからは「おしゃれ上級者」「眼福」「絵になる」「いつも元気もらってます」「大人可愛いコーデ似合ってる」「脚がまっすぐで綺麗」「いつまでも変わらず可愛い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

