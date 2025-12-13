大塚愛、カラータイツ×厚底からスラリ美脚「おしゃれ上級者」「絵になる」と反響
【モデルプレス＝2025/12/13】歌手の大塚愛が12月11日、自身のInstagramを更新。カラータイツから美しい脚を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】43歳歌姫「絵になる」美脚輝くカラータイツコーデ
大塚は 「＃イルミネーション」「＃キラキラ」とハッシュタグをつけ、イルミネーションを楽しむ写真を複数枚投稿。黒いファーコートにカラータイツ、厚底を合わせたコーディネートで美しい脚を輝かせた。
この投稿に、ファンからは「おしゃれ上級者」「眼福」「絵になる」「いつも元気もらってます」「大人可愛いコーデ似合ってる」「脚がまっすぐで綺麗」「いつまでも変わらず可愛い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
