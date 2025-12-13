M!LK¡¢TWICE¡¢¥¢¥°¥Í¥¹¡¦¥Á¥ã¥ó¡¢Æîº»¿¥¡Ä¥º¥Ð¥ê¤¢¤Ê¤¿¤Î¡È¿ä¤·¡É¤ò¶µ¤¨¤Æ¡ª¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð
TOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSkyrocket Company¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡ÁÌÚÍË 17:00¡Á20:00¡ËËÜÉôÄ¹¡¦¥Þ¥ó¥Ü¥¦¤ä¤·¤í¡¢Èë½ñ¡¦ÉÍºêÈþÊÝ¡¢¤½¤·¤Æ"¥ê¥¹¥Ê¡¼¼Ò°÷"¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢ËèÆü¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊµÄÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÁÛ¤¤¤äËÜ²»¤ò¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¤¤¯"¥é¥¸¥ª¤ÎÃæ¤Î²ñ¼Ò" ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢²ñµÄ¥Æ¡¼¥Þ ¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÏÃ¤ò¤·¤è¤¦¡ª°Æ·ï ¡Á¿ä¤·¤Æ¿ä¤·¤Æ¿ä¤·¤¹¤®¤Æ¡Á¡×¤ÈÂê¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¼Ò°÷¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊç¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢¤½¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡È±ö¥ì¥â¥ó"¥³¥ó¥Ó¤ËÃíÌÜ¡ª
ºÇ¶á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏM!LK¡Ê¥ß¥ë¥¯¡Ë¤Ç¤¹¡ª ¤¢¤ëÀ¸ÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥²¡¼¥à¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤¤Ê¡¢¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¡Ä¡Ä¿ä¤»¤ë¡ª¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤éM!LK¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ä´ë²èÆ°²è¤ò´Ñ¤¢¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¥Ï¥Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢±ö粼¡ÊÂÀÃÒ¡Ë¤µ¤ó¤ÈµÈÅÄ¡Ê¿Î¿Í¡Ë¤µ¤ó¤Î¡È±ö¥ì¥â¥ó"¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¹¡ª ¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤ÈM!LK¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ê¿ÀÆàÀî¸© 26ºÐ ½÷À¡Ë
¢¡º£Ç¯¤Ç´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯
ËÍ¤ÏTWICE¡Ê¥È¥¥¥ï¥¤¥¹¡Ë¤òÌó8Ç¯¤º¤Ã¤È¿ä¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª ËèÇ¯¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤¯¤Û¤ÉÂç¹¥¤¤Ç¡¢¥é¥¸¥ª¤ÇTWICE¤Î¶Ê¤¬Î®¤ì¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª 2026Ç¯2·î¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦MINA¡Ê¥ß¥Ê¡Ë¡¢SANA¡Ê¥µ¥Ê¡Ë¡¢MOMO¡Ê¥â¥â¡Ë¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦MISAMO¡Ê¥ß¥µ¥â¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÇºÇ½é¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª º£Ç¯¤Ç´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ºÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎCHAEYOUNG¡Ê¥Á¥§¥è¥ó¡Ë¤Á¤ã¤ó¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç³èÆ°µÙ»ßÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï·ò¹¯¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡ÊÀÄ¿¹¸© 26ºÐ ÃËÀ¡Ë
¢¡¿ä¤·¤Ï¡È¸µµ¤¤Î¸»¡É¡ª
»ä¤¬¾®³Ø¹»5Ç¯À¸¤Î¤È¤¡¢ÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿¡Ö¹á¹Á¤«¤é¤¤¿ÍÅÀº¡×¥¢¥°¥Í¥¹¡¦¥Á¥ã¥ó¤¬»ä¤Î¿ä¤·Âè1¹æ¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Ï¥¯¥é¥¹¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥¢¥°¥Í¥¹ÇÉ¡¢°¤Éô¤·¤º¤¨ÇÉ¡¢ËãµÖ¤á¤°¤ßÇÉ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Ë¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼ÇÉ¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¹»¤Î¤È¤¤Ïºç¸¶°ê·Ã¤Á¤ã¤ó¡¢ËÙ¤Á¤¨¤ß¤Á¤ã¤ó¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¥ç¥ó¥¥ç¥ó¡Ê¾®Àôº£Æü»Ò¤µ¤ó¡ËÇÉ¤ä¤Î¤ê¥Ô¡¼¡Ê¼ò°æË¡»Ò¤µ¤ó¡ËÇÉ¤¬Í¥Àª¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¡¼ÇÉ¤Ç¤·¤¿¡£
´ÔÎñ¤ò²á¤®¤¿º£¤Ï¡¢¤â¤â¥¯¥í¡Ê¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¡ËÇÉ¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¤Ä¤é¤¯¤Æ¤âÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤â¡¢¤â¤â¥¯¥í¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤¯¤È°ìÈ¯¤ÇÎ©¤ÁÄ¾¤ê¤Þ¤¹¡£¿ä¤·¤Ï¸µµ¤¤Î¸»¤Ç¤¹¡ª ºÊ¤è¤ê¿ä¤·¤Þ¤¹¡ª ¿ä¤·¤¬¤¤¤ë¤È³Ú¤·¤¤¤è¡¼!!¡ÊÅìµþÅÔ 64ºÐ ÃËÀ¡Ë
¢¡¥Æ¥ì¥ÓÉüµ¢¤ò´üÂÔ
»ä¤¬¼ã¤¤º¢¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¨¤Ð¡È¾¼ÏÂ¡¦¿·»°¿ÍÌ¼"¤ÎÆîº»¿¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Î¡Ö17ºÍ¡×¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¡¢¿¹¹âÀéÎ¤¤µ¤ó¤Ë¥«¥Ð¡¼¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·ëº§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÇ¼ÆÀ¤Ç¤¹¡£·ÝÇ½³¦¤ËÉüµ¢¤µ¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Á¡Ê¿ÀÆàÀî¸© 71ºÐ ÃËÀ¡Ë
