¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ÎÃæ¸¶¤ß¤Ê¤ß¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬ÈäÏª¤·¤¿¥®¥ã¥Ã¥×ËþºÜ¤Ê»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£³Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¤¿Ãæ¸¶¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¹â¹»¤Î¥Ð¥¹¥±Éô¤ÎÃç´Ö¤È£±£°Ç¯¤Ö¤ê¤¯¤é¤¤¤Ë½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡¤ß¤ó¤ÊÇ¯·î¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤Æ°¤¤Ç²û¤«¤·¤µ¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢²°Æâ¤Î¥³¡¼¥È¤Ç¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¹¤ëÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÀÄ¤Î£Ô¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤ò¤¹¤ë»Ñ¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤Ã¤²¡Á¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¾å¼ê¤¤¡×¡ÖÆ°¤¤¬¥¥ì¥¥ì¡×¡Ö¥Ð¥¹¥±Éô¤À¤Ã¤¿¤ÎËÜÅö¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡×¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¸½Ìò¤Ç¤Ç¤¤½¤¦¡×¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¤Î»þ¤ÎÂ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬ºÇ¹â¡×¡Ö°ì½ï¤Ë¥Ð¥¹¥±¤ä¤ê¤Æ¡¼¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿È·Ú¤Ç¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£