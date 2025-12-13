■これまでのあらすじ

夫の辛辣な発言に疲れ切っていた妻は、ひそかに購入した宝くじが3億円当選していたことを知り、絶対に夫にだけは渡さないと決める。息子の習いごとの値上げをきっかけに、妻の息抜きであるお茶会を我慢すればいいと妻のお小遣いを減らす夫。妻は夫に内緒で節約しながらママ友とのお茶会を楽しんでいた。しかし帰宅後、夫に「今日どこに行ってた？」と問い詰められ、思わず嘘をついてしまう。実はその日、息子が忘れ物で母に電話したものの出なかったため、仕事中の父に連絡していた。息子に気を遣わせまいと給食袋を届けに向かった夫は、その道中で偶然、妻がファミレスでママ友と楽しげに話す姿を目にしてしまうのだった。



■仕事中だけど息子のために抜け出してきた――なのに…！

■なにを呑気に笑ってるんだ――！■そもそもなぜ嘘をつく必要があった…？上司から「ミーティングをしたい」と言われていたこともあり、夫は朝から時間に追われていました。そんな矢先に、偶然目にした妻の“お茶会”の光景…。余裕のない夫の目には、その姿がどうしても呑気に映り、怒りが込み上げてしまったのかもしれません。そして帰宅後、妻が「どこにも行ってない」と嘘をついた瞬間、夫の胸には疑念が確かな形を帯びていきます。なぜ嘘をついたのか――その理由を知りたくて、夫は妻を問い詰めずにはいられなかったのでした。(ちなきち)