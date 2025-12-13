盒彊轌陝峇鬚靴い箸いΔ茲蝓△笋蠕擇辰拭廖‖膂貳屬農虱佞J1へ導く決勝アシスト「一番良いところを見つけられた」
ジェフユナイテッド千葉が明治安田J1昇格プレーオフ2025を制し、2009年以来17年ぶりにJ1へ返り咲いた。13日に行われたJ1昇格プレーオフ決勝で徳島ヴォルティスと対戦し、カルリーニョス・ジュニオの1得点を守り抜いて1−0で勝利した。
スコアレスで迎えた69分、千葉はスローインの流れから石川大地が右サイドへ大きく展開。右サイドを駆け上がった盒彊轌陲離ロスを、カルリーニョス・ジュニオが頭で合わせ、これが決勝ゴールとなった。盒兇蓮屮汽ぅ匹暴个垢箸、もう少し運ぶとか、いろいろな選択肢がありました。その中で一番良いところにカル（カルリーニョス・ジュニオ）が走り込んでくれて、うまく合わせることができました」と振り返り、「一番良いところを見つけられたと思います」と胸を張った。
盒兇論朕校嚇長盥斬感噺紊2017年に千葉でプロキャリアをスタート。レノファ山口FC、モンテディオ山形への期限付き移籍を経て、2020年に千葉へ復帰した。2023年からは、現在コーチを務める坂本將貴氏らが背負ってきた伝統の背番号「2」を継承。今や千葉を象徴する存在となっている。J1昇格を告げるタイムアップの瞬間については、「いや、やっとだなって感じでした。嬉しいというより、やり切ったという思いでした。すぐに涙が出てきました」と明かした。
これまでプレーメーカーとして注目を浴びていた盒兇世、小林慶行監督のもとで右サイドバックにコンバートされた。小林体制の3年間は、攻守の核として右サイドでハードワークを続けてきた。「なかなか試合に出られない時期も長かったですし、その中でも一生懸命やってきました。ポジションも変わって、一つ形を残すことができたので、腐らずにやることは改めて大事だなと思いました」と振り返った。
スコアレスで迎えた69分、千葉はスローインの流れから石川大地が右サイドへ大きく展開。右サイドを駆け上がった盒彊轌陲離ロスを、カルリーニョス・ジュニオが頭で合わせ、これが決勝ゴールとなった。盒兇蓮屮汽ぅ匹暴个垢箸、もう少し運ぶとか、いろいろな選択肢がありました。その中で一番良いところにカル（カルリーニョス・ジュニオ）が走り込んでくれて、うまく合わせることができました」と振り返り、「一番良いところを見つけられたと思います」と胸を張った。
これまでプレーメーカーとして注目を浴びていた盒兇世、小林慶行監督のもとで右サイドバックにコンバートされた。小林体制の3年間は、攻守の核として右サイドでハードワークを続けてきた。「なかなか試合に出られない時期も長かったですし、その中でも一生懸命やってきました。ポジションも変わって、一つ形を残すことができたので、腐らずにやることは改めて大事だなと思いました」と振り返った。
【ゴール動画】カルリーニョス・ジュニオが値千金の先制弾！
17年ぶりJ1昇格へ大きく前進🙌— DAZN Japan (@DAZN_JPN) December 13, 2025
後半の苦しい時間を耐えに耐えて
ついに千葉が均衡を破った！
見事なサイドチェンジから
カルリーニョス ジュニオ 値千金のヘディング弾🔥
🏆明治安田J1昇格プレーオフ 決勝
🆚千葉×徳島
🆓#DAZN 無料ライブ配信
⏩https://t.co/j7mADVKRBJ#Jリーグ #だったらDAZN pic.twitter.com/JEv0opdtAx