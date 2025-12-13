¡Ö²òÀâ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£±þ±ç¤Ç¤·¤¿¡×¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î´¬À¿°ìÏº»á¤¬¸ÅÁãÀéÍÕ¤Î¾º³Ê¤Ë´¿´î¡ª¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÂçÀÚ¤ÊÎò»Ë¤Î°ìÉô¡×
¡¡¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤Ï13Æü¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ2025¤Î·è¾¡¤ÇÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤ò1¡Ý0¤ÇÇË¤ê¡¢2009¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1Éüµ¢¤ò·è¤á¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢ÀéÍÕ¤ÎOB¤Ç¤¢¤ë¸µÆüËÜÂåÉ½FW´¬À¿°ìÏº»á¤¬ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¸ÅÁã¤Ø¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡´¬»á¤Ï¡ØÀéÍÕ¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ë¤ÆÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤¿Æ±»î¹ç¤Î²òÀâ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ·Ñ½ªÎ»¸å¤ËÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£ÀéÍÕ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¯¥é¥Ö¤ÎÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë°ìÀï¤ò¡¢ÃÏ¸µ¶É¤Ç²òÀâ¤·¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¡Ö²òÀâ¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¬»á¡£¤¹¤«¤µ¤º¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢¤·¤Æ¤¿¤Ï¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀµÄ¾¡¢¤º¤Ã¤È¡ÊÀéÍÕ¤ò¡Ë±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥§¥ÕìÝÕþ¤¬²á¤®¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¸ÀÍÕ¤Î¿¿°Õ¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¡ÖÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ê²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ë¥ä¥Ð¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¡È¸ÅÁã°¦¡É¤¬Á´³«¤À¤Ã¤¿¼«¤é¤Î²òÀâ¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ¿¾Ê¤ÎÊÛ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê´¬»á¤ÏÀéÍÕ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢2008¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¡È¥Õ¥¯¥¢¥ê¤Î´ñÀ×¡É¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀéÍÕ¤ÎËÜµòÃÏ¡Ø¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ù¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Åö»þ¤ÎJ1¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀá¡¦FCÅìµþÀï¡¢70Ê¬²á¤®¤Þ¤Ç0¡Ý2¤È¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢74Ê¬¤«¤é85Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë4ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢4¡Ý2¤ÈµÕÅ¾¾¡Íø¡£Â¾²ñ¾ì¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢°ì»þ¤ÏÀäË¾Åª¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿»ÄÎ±¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¬¡¢Æ±»î¹ç¤Ïº£¤â¤Ê¤ª¡¢¡È¥Õ¥¯¥¢¥ê¤Î´ñÀ×¡É¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ñ¤·¤¯¤â¡¢17Ç¯¸å¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ2025¤Î½à·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¡È¥Õ¥¯¥¢¥ê¤Î´ñÀ×¡É¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£ÀéÍÕ¤Ï¸åÈ¾Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ë0¡Ý3¤ÈÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢71Ê¬¤ËFW¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¤ÎÆÀÅÀ¤ÇÈ¿·â¤ÎÏµ±ì¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ï77Ê¬¤ËMF¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¡¢83Ê¬¤ËMFÉ±ÌîÀ¿¡¢87Ê¬¤ËDF²ÏÌîµ®»Ö¤¬¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢4¡Ý3¤ÈµÕÅ¾¾¡Íø¤òÃ£À®¡£»Ë¾åµ©¤Ë¸«¤ë·àÅª¤Ê·Á¤Ç¡¢·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢ÆÁÅçÀï¤Ç¤â¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¤¬¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤ÎÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¡Ê¢¨J2Âè38Àá¤ò´Þ¤á¤ë¤È3ÀïÏ¢È¯¡Ë¤òÃ¥¤¤¡¢ÀéÍÕ¤Ï17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1Éüµ¢¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¥Õ¥¯¥¢¥ê¤Ç¡È´ñÀ×¡É¤òµ¯¤³¤·¤¿Â¦¤À¤Ã¤¿´¬»á¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡Êº£²ó¤â¡ËºÇ¸å¤Þ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤ä¥Á¡¼¥à¤¬Äü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£º£²ó¤Ï¡È´ñÀ×¡É¤ÎÌÜ·â¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Öº£ÅÙ¤Ï¡¢¡Ø¤³¤Î»î¹ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢Äü¤á¤½¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¤Þ¤¿Àï¤¤Â³¤±¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥¸¥§¥Õ¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÂçÀÚ¤ÊÎò»Ë¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤è¤êÂç¤¤¯¶¯¸Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÅÁã¤ÎJ1¾º³Ê¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢´¬»á¤Ï¡Öº£²ó¤Î·Ð¸³¤ÈJ1¾º³Ê¤Ï¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤·¤¯¡¢Âç¤¤Ê°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡£¤³¤ì¤¬°ìÊâ¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÎÏ¶¯¤¯Á°¤ËÊâ¤ßÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Ï±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡´¬»á¤Ï¶ðß·Âç³ØÂ´¶È¸å¤Î2003Ç¯¤ËÀéÍÕ¤ØÆþÃÄ¡£¤½¤Î¸å¡¢7¥·¡¼¥º¥óÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀéÍÕ¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¡¢FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥É¥¤¥Ä2006¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ÀéÍÕ¤Ç¤Ï¸ø¼°ÀïÄÌ»»269»î¹ç½Ð¾ì68¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£2005¥·¡¼¥º¥ó¤ÈÍâ06¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¡¢J¥ê¡¼¥°¥ä¥¶¥¥Ê¥Ó¥¹¥³¥«¥Ã¥×¡Ê¸½¡§J¥ê¡¼¥°YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¡Ë¤Î2Ï¢ÇÆ¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡´¬»á¤Ï¡ØÀéÍÕ¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ë¤ÆÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤¿Æ±»î¹ç¤Î²òÀâ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ·Ñ½ªÎ»¸å¤ËÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£ÀéÍÕ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¯¥é¥Ö¤ÎÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë°ìÀï¤ò¡¢ÃÏ¸µ¶É¤Ç²òÀâ¤·¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¡Ö²òÀâ¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¬»á¡£¤¹¤«¤µ¤º¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢¤·¤Æ¤¿¤Ï¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀµÄ¾¡¢¤º¤Ã¤È¡ÊÀéÍÕ¤ò¡Ë±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥§¥ÕìÝÕþ¤¬²á¤®¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¸ÀÍÕ¤Î¿¿°Õ¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¡ÖÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ê²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ë¥ä¥Ð¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¡È¸ÅÁã°¦¡É¤¬Á´³«¤À¤Ã¤¿¼«¤é¤Î²òÀâ¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ¿¾Ê¤ÎÊÛ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡´ñ¤·¤¯¤â¡¢17Ç¯¸å¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ2025¤Î½à·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¡È¥Õ¥¯¥¢¥ê¤Î´ñÀ×¡É¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£ÀéÍÕ¤Ï¸åÈ¾Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ë0¡Ý3¤ÈÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢71Ê¬¤ËFW¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¤ÎÆÀÅÀ¤ÇÈ¿·â¤ÎÏµ±ì¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ï77Ê¬¤ËMF¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¡¢83Ê¬¤ËMFÉ±ÌîÀ¿¡¢87Ê¬¤ËDF²ÏÌîµ®»Ö¤¬¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢4¡Ý3¤ÈµÕÅ¾¾¡Íø¤òÃ£À®¡£»Ë¾åµ©¤Ë¸«¤ë·àÅª¤Ê·Á¤Ç¡¢·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢ÆÁÅçÀï¤Ç¤â¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¤¬¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤ÎÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¡Ê¢¨J2Âè38Àá¤ò´Þ¤á¤ë¤È3ÀïÏ¢È¯¡Ë¤òÃ¥¤¤¡¢ÀéÍÕ¤Ï17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1Éüµ¢¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¥Õ¥¯¥¢¥ê¤Ç¡È´ñÀ×¡É¤òµ¯¤³¤·¤¿Â¦¤À¤Ã¤¿´¬»á¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡Êº£²ó¤â¡ËºÇ¸å¤Þ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤ä¥Á¡¼¥à¤¬Äü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£º£²ó¤Ï¡È´ñÀ×¡É¤ÎÌÜ·â¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Öº£ÅÙ¤Ï¡¢¡Ø¤³¤Î»î¹ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢Äü¤á¤½¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¤Þ¤¿Àï¤¤Â³¤±¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥¸¥§¥Õ¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÂçÀÚ¤ÊÎò»Ë¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤è¤êÂç¤¤¯¶¯¸Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÅÁã¤ÎJ1¾º³Ê¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢´¬»á¤Ï¡Öº£²ó¤Î·Ð¸³¤ÈJ1¾º³Ê¤Ï¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤·¤¯¡¢Âç¤¤Ê°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡£¤³¤ì¤¬°ìÊâ¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÎÏ¶¯¤¯Á°¤ËÊâ¤ßÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Ï±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡´¬»á¤Ï¶ðß·Âç³ØÂ´¶È¸å¤Î2003Ç¯¤ËÀéÍÕ¤ØÆþÃÄ¡£¤½¤Î¸å¡¢7¥·¡¼¥º¥óÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀéÍÕ¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¡¢FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥É¥¤¥Ä2006¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ÀéÍÕ¤Ç¤Ï¸ø¼°ÀïÄÌ»»269»î¹ç½Ð¾ì68¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£2005¥·¡¼¥º¥ó¤ÈÍâ06¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¡¢J¥ê¡¼¥°¥ä¥¶¥¥Ê¥Ó¥¹¥³¥«¥Ã¥×¡Ê¸½¡§J¥ê¡¼¥°YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¡Ë¤Î2Ï¢ÇÆ¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡Ú¥´¡¼¥ëÆ°²è¡Û¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¤¬ÃÍÀé¶â¤ÎÀèÀ©ÃÆ¡ª
17Ç¯¤Ö¤êJ1¾º³Ê¤ØÂç¤¤¯Á°¿Ê🙌— DAZN Japan (@DAZN_JPN) December 13, 2025
¸åÈ¾¤Î¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤òÂÑ¤¨¤ËÂÑ¤¨¤Æ
¤Ä¤¤¤ËÀéÍÕ¤¬¶Ñ¹Õ¤òÇË¤Ã¤¿¡ª
¸«»ö¤Ê¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤«¤é
¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹ ¥¸¥å¥Ë¥ª ÃÍÀé¶â¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°ÃÆ🔥
🏆ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ ·è¾¡
🆚ÀéÍÕ¡ßÆÁÅç
🆓#DAZN ÌµÎÁ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®
⏩https://t.co/j7mADVKRBJ#J¥ê¡¼¥° #¤À¤Ã¤¿¤éDAZN pic.twitter.com/JEv0opdtAx