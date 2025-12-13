■まずは広瀬アリスが行く！埼玉県秩父郡皆野町！

ダーツが当たったのはダーツの旅初の埼玉県！秩父郡皆野町

地元のおばあちゃんが教えてくれた町の名物「みそポテト」を実食！

さらに、来年3月で閉校するという高校に突撃。

広瀬アリス本人が校内放送！？高校生たちの恋の悩みに真摯に向き合う！

■次に横山裕が行く！宮城県宮城郡松島町！

ダーツが当たったのは日本三景の町！宮城郡松島町

今が旬の牡蠣を使った「松島大漁かきまつり」が行われていたので突撃！

大漁祈願の餅まきに、飛び入り参加！無事終了！と思いきやハプニング勃発！

さらに、世界大会にも出場経験のあるお店のハンバーガーを食らう！

■さらに市川團十郎が行く！山梨県西八代郡市川大門町！（※現市川三郷町）

ダーツが当たったのは市川團十郎家発祥の町！？西八代郡市川大門町

歌舞伎文化資料館で市川宗家の歴史を学ぶ。

さらに、町で花火屋を発見！團十郎が手持ち花火で大はしゃぎ！

■最後にやす子が行く！鳥取県東伯郡赤碕町！（※現琴浦町赤碕地区）

ダーツが当たったのは海と伝統芸能の町！鳥取県赤碕町

港で出会ったお兄さんに新鮮な絶品「ヒラマサの刺身」をご馳走してもらう！

さらに石の音が聞こえる浜があるということで、町の方に案内してもらう！

石に願い事を書いて海に投げ入れると願いが叶うという。やす子の書いた願いとは？

さらに、公園でサッカーをしている少年とPK対決！結果は！？

【MC】所ジョージ・佐藤栞里

【スタジオゲスト】新木優子、藤本美貴、タイムマシーン3号 ※順不同

【ロケゲスト】市川團十郎、広瀬アリス、横山裕（SUPER EIGHT）、やす子

※順不同