26日放送のスペシャル番組『うわっ！ダマされた大賞 2025』に、STARTO ENTERTAINMENT所属のKEY TO LITの岩粼大昇さん（23）と井上瑞稀さん（25）、猪狩蒼弥さん（23）や、浜辺美波さん（25）が出演することが発表されました。

豪華芸能人がダマしダマされダマし合う、ドッキリ総決算の3時間スペシャル『うわっ！ダマされた大賞 2025』。注目企画の１つは『賞金獲得脱出ゲーム』。インタビュー撮影としてスタジオに呼び出された参加者たちは、扉を開けた途端、謎の通路に迷い込みます。脱出するためには、２分の１の確率で正しいルートを当て続けなければならず、道を間違えたら即脱落。さらに、行く先々に設置されたコインロッカーの中には賞金が。２分の１の確率で正しいロッカーを開けられれば賞金をゲットできるも、ハズレのロッカーを開けたら恐怖の罰が待ち受けます。

この企画に『チーム・KEY TO LIT』として参加するのが岩粼さん、井上さん、猪狩さん。3人は、工藤理子さん(STU48)、坂本真凛さん(SKE48)、龍頭綺音さん(HKT48)たち『チーム･アイドル』や、糸井嘉男さん、中田翔さん、杉谷拳士さんたち『チーム･元プロ野球』などと一緒に賞金獲得と脱出を目指します。

■審査委員長には浜辺美波

また今回、審査委員長には、俳優の浜辺美波さん（25）が就任。仕掛け人として生ドッキリにも挑戦するということです。

『うわっ！ダマされた大賞 2025』は、日本テレビ系で26日よる7時から放送です。