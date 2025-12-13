巨人の阿部慎之助監督（46）が13日放送のニッポン放送「ショウアップナイター60周年 名球会ラジオ」（土曜後5・20）にゲスト出演。V奪回を目指す来季に向けて語った。

阿部監督就任1年目の昨季は4年ぶりのセ・リーグ優勝を果たした巨人だが、今季は3位に終わってDeNAとのクライマックスシリーズ（CS）ファーストステージも2連敗で敗退した。

来季は21歳から4番を務めた岡本和真内野手（29）が抜けてV奪回を目指す厳しいシーズンとなるが、進行役を務めた師岡正雄アナウンサー（65）から来季のキーマンについて聞かれると「キーマンか…。う〜ん…。キーマン…。キーマン…いないな」と苦笑いまじりに回答。

「キーマンは…う〜ん。誰だろうな。う〜ん。いないぐらい困ってますから、こっちは」と口にすると、「ふふふふふ…」と声を立てて笑った。

「（キーマンに）なってほしいなっていう選手はたくさんいますし、もちろんみんなに頑張ってほしいなってのももちろん思ってますし。そのなかで誰が出てくるのかなとかっていう楽しみもありますし。う〜ん。キャンプを見て、オープン戦見て、その楽しみを…はい。今のところキーマンにしとこうかな。だから自分かもしれない」

最後に師岡アナから「ペナント奪回するための一番の鍵、なんだと思われます？」と聞かれると「僕の我慢と辛抱だけじゃないですか。そこだけです」と語る指揮官だった。