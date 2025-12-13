お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が13日、日本テレビ系「女芸人No.1決定戦 THE W 2025」（午後7時）に審査員として生出演。出場コンビから「出て行ってください」と言われる一幕があった。

Bブロックは暫定1位のエルフとニッチェが激突。3−3のタイミングで粗品が投じたニッチェが勝利した。

ニッチェを評価した上で、負けたエルフも評論。「普段、質の悪い客の前でしかネタ試せてないから、こんな全国の賞レースの決勝戦でこんなことやってしまう」などと辛口に批評した。その途中でエルフ荒川は1回「粗品さ〜ん」と投げかけた。粗品の長尺批評が終わったタイミングで荒川は「粗品さ〜ん、すいません、本当にありがいんですけど、『THE W』から出ていってくれませんか？ 迷惑なんです」とツッコミを入れた。

荒川のツッコミを仏頂面で聞いていた粗品は「スカしたな、お前もスカしたな。分かった分かった、OKOK」とコメントした。

X（旧ツイッター）では、粗品と荒川のやりとりについて「粗品とエルフ荒川のやり取り最高だったな」「粗品vs.エルフ荒川、お互い絶対に降りずに刺し合う見事なプロレスだった」「エルフの荒川さんさすが慣れてる面白いな誰か1人くらい粗品に反抗するくだり見たかったもんな」「粗品の審査やってる側からしてみてもそういうアドバイスってプラスになったりすると思うんだろうけどわざわざ地上波で言うことじゃない。客の質が悪いとか漫才師側してみれば凄い腹立つだろうな。よく言った荒川」などと書き込まれていた。

今大会は過去最多1044組がエントリーする中、昨年までの12組から4組減の8組が決勝進出。5組が初進出というフレッシュな顔ぶれとなった。決勝進出者は紺野ぶるま（松竹芸能、2年連続5度目）、もめんと（マセキ芸能社、初）、電気ジュース（吉本興業、初）、エルフ（4年連続4度目、吉本興業）、ニッチェ（7年ぶり3度目、マセキ芸能社）、とんでもあや（初、ソニーミュージックアーティスツ）、ヤメピ（初、吉本興業）、パンツ万博（初、吉本興業）。

司会はフットボールアワー後藤輝基、同局の黒田みゆアナが担当。今年の審査員は麒麟の川島明、アンガールズ田中卓志、笑い飯の哲夫、友近、さらば青春の光の森田哲矢、ハイヒールのリンゴ、霜降り明星の粗品の7人。優勝賞金は1000万円。