Image:ウェザリー・ジャパン株式会社

「ふわふわの布団だと、なんだか物足りない……」そんな方に一度試してみて欲しいのが「洗えるウェイトブランケット」。

しっかりした重みと独自の7層レイヤーがもたらす抱きしめられるような安心感が、心地よい眠りをサポートしてくれます。

ほどよい重みが安心感をくれる。新感覚の布団

Image:ウェザリー・ジャパン株式会社

「洗えるウェイトブランケット」の最大の特徴は、あえて“重さ”を持たせていること。

ふわっと羽のように軽い布団とは違い、体にしっとり寄り添うように重みがかかり、まるで抱きしめられているような安心感をつくり出します。

Image:ウェザリー・ジャパン株式会社

重さのある寝具でリラックスできるの……？と半信半疑ですが、すでにデータで検証済み。

スウェーデンのウプサラ大学の実験では、重いブランケットを使うことで睡眠ホルモン・メラトニンの分泌量が約32％増えることが確認されました。また米国の研究では、使用者の63％が不安の軽減を感じ、33％にストレス値の低下が見られたそう。

Image:ウェザリー・ジャパン株式会社

また「洗えるウェイトブランケット」は、ふわふわのベルベット素材からサラサラの竹繊維素材まで、7つのレイヤーを重ねた独自構造が特徴。内部には超微細なガラス砂を均一に配置し、体の動きに合わせて粒子が流れることで、圧力をやさしく分散します。

Image:ウェザリー・ジャパン株式会社

「洗えるウェイトブランケット」はカバーごと丸洗いが可能なので、手軽に清潔さをキープできるのもうれしいポイントです。

重さで選ぶ、自分にぴったりの一枚

Image:ウェザリー・ジャパン株式会社

「洗えるウェイトブランケット」は、使う人に合わせて“重さ”を選べます。ラインナップは3種類。

・約5.5kg：初めての人でも扱いやすい軽めタイプ ・約6.5kg：安心感と使いやすさのバランスがちょうどいい ・約8.0kg：しっかり包まれたい人のための重めタイプ

Image:ウェザリー・ジャパン株式会社

やわらかい手触りで、体へのフィット感は抜群。体重の8〜12%の重さを選ぶのがいいとされています。

季節で使い分け。リバーシブル仕様で一年中快適

Image:ウェザリー・ジャパン株式会社

「洗えるウェイトブランケット」は肌ざわりの異なる素材を表裏に使い分け、冬はあたたかく、春秋は軽やかに使うことができます。

Image:ウェザリー・ジャパン株式会社

冬は、思わずほおずりしたくなるようなふわふわのベルベット素材が体を包み、重みとともにじんわりと温かさを届けてくれます。

Image:ウェザリー・ジャパン株式会社

一方、蒸し暑い季節には裏面のシルクのようにサラサラとした涼やかな生地が大活躍。軽やかな触れ心地で肌にまとわりつかず、重さは保ったまま蒸れを抑えて心地よさが続きます。

適度な重さで眠りの質を変えてくれる「洗えるウェイトブランケット」。布団をかけた瞬間の新感覚を体験したいなら、ぜひ一度チェックしてみてください。

Image:ウェザリー・ジャパン株式会社

Source:CoSTORY