Image: Great Work株式会社

この記事は2025年11月19日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

コンロがひとつしかないキッチンでは、パスタを茹でながらソースを温めることすら一苦労。メイン料理を作っている間、味噌汁は冷めていくばかり。「もう1つ熱源があったら...」と何度思ったことでしょう。

そんな悩みをスマートに解決してくれるのが、この「ぽかぽかデイリーポット」です。

コンロが足りない！ときの救世主

Image: Great Work株式会社

コンロの火口が足りないと調理の流れが滞りがちになるこの問題。「ぽかぽかデイリーポット」は第二の熱源として活躍します。

Image: Great Work株式会社

コンロで炒め料理と格闘しているあいだに、食卓のすぐそばでスープを温め直したり、もう1品、煮込み料理を用意したり…。キッチンの交通渋滞緩和に役立つ救世主になるでしょう。

１台で湯沸かし・ラーメン・鍋・湯煎・低温調理。マルチに使えるデイリーポット登場！ 6,900円 【数量限定 23％OFF】ぽかぽかデイリーポット 1点 商品をチェックする

45〜90℃まで温度設定可。ほっからかし低温調理にも

Image: Great Work株式会社

料理の出来栄えを大きく左右する、繊細な火加減の調整。このポットは、45〜90℃までの温度を5℃刻みで設定できる機能を備えています。この機能のおかげで、これまで専用の調理器具が必要だった低温調理も、ぐっと身近な存在になりそう。

Image: Great Work株式会社

さらに保温モードを使えば、帰宅時間が異なる家族がいてもいつでも温かい食事を提供できます。もちろん100℃の沸騰モードも搭載。さらにはゆで卵をつくる専用モードまで備えている親切っぷりです。

毎日の献立づくりをサポート

Image: Great Work株式会社

内側にはフッ素加工が施されているため、汚れが付きにくく、後片付けの手間が少ないのも嬉しいポイント。

Image: Great Work株式会社

調理における段取りのムダは、目には見えにくいもの。日々のタスクを1つ肩代わりしてくれる有能なアシスタントのような「ぽかぽかデイリーポット」が、調理計画に柔軟性を持たせ、時間と心にゆとりを生み出してくれるかもしれません。

毎日の「あと1品」を手軽に。食卓にいつでも温かい料理が並ぶ、そんな理想の日常がこの1台で現実に近づきます。詳細は以下のリンクから確認してみてください。

１台で湯沸かし・ラーメン・鍋・湯煎・低温調理。マルチに使えるデイリーポット登場！ 6,900円 【数量限定 23％OFF】ぽかぽかデイリーポット 1点 商品をチェックする

＞＞１台で湯沸かし・ラーメン・鍋・湯煎・低温調理。マルチに使えるデイリーポット登場！

Image: Great Work株式会社

Source: CoSTORY