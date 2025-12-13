【GUのグリーン】が差し色にいいかも！ 40・50代が試したい♡「おしゃれトップス」

落ち着いた雰囲気と、爽やかさを併せ持つグリーン。今回は【GU（ジーユー）】から、ダークトーンになりがちな冬コーデの差し色に使えそうな「おしゃれトップス」をご紹介。派手見えしすぎず、シンプルで着回しもききそうなグリーントップスは、ミドル世代も気軽に取り入れられそう。スタッフさんによる着回しコーデもぜひ参考に。

サラッと着て華やぐおしゃれトップス

【GU】「スウェットライクニットオーバーサイズプルオーバー」〈GREEN〉\2,490（税込）

ライムグリーンのような明るいトーンで、冬コーデをパッと華やかに彩ってくれそうなプルオーバー。スウェット感覚で着られそうなデザインなのに、クリーンな表面感でキレイ見えも狙えるのが魅力です。丸みのあるシルエットと前後差のある裾で、サッと着るだけでサマ見えしそう。シンプルで合わせやすいため、大人のデイリーコーデに大活躍しそうです。

一点投入で着映える主役級アイテム

「#40代コーデ」を投稿しているGUのスタッフさんも、「発色の良いカラーが目を引く一枚です」とコメント。主役級の存在感を放つグリーントップスを投入することで、シンプルなワンツーコーデもグッと垢抜けた印象になりそう。バレルレッグジーンズを合わせれば、最旬カジュアルスタイルを楽しめそうです。

美シルエットに魅了されるハーフジップトップス

【GU】「ヘビーウェイトスウェットハーフジッププルオーバー」〈DARK GREEN〉\1,990（税込・セール価格）

こっくりと深みのあるグリーンが、冬コーデと相性良さそうなプルオーバー。「肉厚感のある裏起毛のスウェット素材」（公式オンラインストアより）と袖のダーツによる、立体感のある美しいシルエットが特徴。ハーフジップデザインと身幅にゆとりのあるショートレングスのシルエットが、おしゃれ見えもサポートします。

自由にアレンジできて飽きがこない

ジップの開閉具合を調節して、着こなしのアレンジを楽しめるのも嬉しいポイント。スタッフさんも「レイヤード次第でイメージが色々変わるので着ていても飽きがこないスウェット」とリコメンド。ナロースカートでスッキリと。腰に巻いたチェック柄シャツをアクセントにすれば、スタイルアップコーデが完成しそう。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i