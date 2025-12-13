飼い主さんがいない間、2匹で留守番している犬と猫の様子が話題になっています。動画には「親が留守の間にはしゃぐ子供たちみたいw」「とにかくかわいい！」等のコメントが寄せられ3万回以上再生されているようです。

【動画：仲のいい犬と猫→ペットカメラでお留守番の様子を見てみたら…想像以上に『尊い光景』】

猫のレモンくんと犬のポテチくん

YouTube「猫のレモンと犬のポテチちゃんねる」に投稿されたのは、飼い主さんが留守中の犬と猫の様子です。飼い主さん宅では、猫のレモンくん＆犬のポテチくんと一緒に暮らしているそう。

2匹は犬と猫という差を感じさせないほど仲良しで、飼い主さんの後を一緒について回ることもあるんだとか。そんな兄弟のように仲の良い2匹、飼い主さんが留守の間はどんな風に過ごしているのでしょうか？

留守中の2匹の様子は…？

留守中の2匹の様子は、飼い主さんが部屋に設置しているペットカメラでわかるそう。ある日、飼い主さんがペットカメラの映像を振り返っていると、2匹のかわいい様子が映っていたといいます。

映っていたのは、部屋で2匹で楽しそうに追いかけっこをする姿！部屋中を全力で走りながら、はしゃぐ2匹の姿が映っていたのです。

仲良しな2匹

犬のポテチくんは最近まで体調がよくなかったそうですが、レモンくんと走り回りながら元気に鳴いていたそう。飼い主さんは久々に楽しそうな2匹の姿を見ることができてとても安心したといいます。

ポテチくんと上手に遊んでくれるレモンくんは、いいお兄ちゃんなんだそう。いつも仲良しで可愛い姿を見せてくれる2匹、これからも多くの人にたくさんの癒しを届けてくれそうですね。

ご紹介した投稿は3万回以上再生され「親が留守の間にはしゃぐ子供たちみたいw」「元気に追っかけっこしている所可愛すぎる」等のコメントが寄せられ、2匹が仲良く遊ぶ姿に癒される人が続出したようでした。また、「元気になってきてよかった」等、病気が回復してきたポテチくんに安堵の声も寄せられていたようです。

YouTubeチャンネル「猫のレモンと犬のポテチちゃんねる」では、2匹の出会いや日常の可愛いシーン等が投稿されています。種族の差を超えて仲の良い2匹に感動の声が集まっているようです。

写真・動画提供：YouTube「猫のレモンと犬のポテチちゃんねる」さま

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。