《新作》パケおしゃれーーーッッ♡【シャトレーゼ】手土産にしたい！「箱入りお菓子」

クリスマスシーズンにぴったりのお菓子が、老舗洋菓子店【シャトレーゼ】から登場！ 華やかなパッケージと、サクッと軽やかな食感に仕上げられた焼き菓子は、手土産としても、自分へのご褒美としても嬉しい一品ばかり。今回はその中から、ギフト映えも味わいも魅力的な「箱入りお菓子」を2種類ご紹介します。

クリスマス気分が詰まった「ティータイムブレッド Xmasチョコラスク7袋詰合せ」

箱を開けた瞬間、赤と緑の個包装がずらりと並ぶ様子に心が躍る！「ティータイムブレッド Xmasチョコラスク7袋詰合せ」は、クリスマスムードをそのまま閉じ込めたようなビジュアルが魅力です。袋の色合いのバランスも可愛くて、箱を開ける楽しさまで計算されたような詰め合わせ。手のひらサイズでシェアもしやすいので、ギフトにもおすすめです。

サクサク感がクセになる2種のラスク入り！

「ティータイムブレッド Xmasチョコラスク7袋詰合せ」には、ホワイトチョコラスク3袋と、チョコラスク4袋の2種類がセットになっています。それぞれのラスクは、1袋に2枚入り。写真を見ただけでもチョコがしっかり染み込んだ、リッチな味わいが期待できます。ホリデー感満載のデザインで、見て・食べて・配って楽しい一品です。

パケ買いもアリな「Xmasショコラアソート」

手提げバッグのようなキュートなパッケージが印象的な「Xmasショコラアソート」。箱を開けると、可愛い小袋に入ったお菓子がぎっしり詰まっていて、ワクワクが止まりません！ ひとつずつ取り出すのが楽しくなる見た目と、クリスマス気分を盛り上げる色使いが目を惹く、まさにもらって嬉しいタイプのギフトセットです。

バリエ豊富で食べ比べも楽しめる！

@ftn_picsレポーターHaruさんによると、「Xmasショコラアソート」は、「サブレ・オ・ショコラ」2種（ミルク ／ スイート）に加え、「パイショコラ」（アーモンド ／ コーヒー ／ ごま）の計5フレーバーが詰め込まれています。全12枚が個包装になっているので、ちょっとずつ食べたいときや、家族・友人とのシェアにもぴったり。食べ比べても楽しいアソートです。

