実家で飼われている20歳の『長寿猫』さんと、生後10ヶ月の『犬の着ぐるみ』を着た赤ちゃん。そのふたりを久しぶりに会わせてみたところ、最高の組み合わせになったとか。長寿猫さんの後を追う赤ちゃんの姿は…まるで…！？SNSの投稿は、記事作成時点で15.2万回以上再生され「猫さんが優しい」などの温かい声が寄せられています。

【動画：実家にいる『20歳の長寿猫』→生後10か月の赤ちゃんが遊びに来ると…可愛すぎる展開】

20歳差のふたり

Instagramアカウント「bebi_mon_ikuji」に投稿されたのは、実家で暮らす20歳の長寿猫さんと、生後10ヶ月の赤ちゃんとの微笑ましいひと幕。この日は、可愛らしい洋服を着た赤ちゃんが実家に遊びに来ていたそうです。

長寿猫さんは、『怪獣』のようにヤンチャな赤ちゃんの予想外の訪問にも、臆することはなかったといいます。長年の経験ゆえか、まだ立ち上がることができない赤ちゃんに対して、とても優しく対応していたそうです。

ちょっとタジタジ！？

とはいえ、かなり勢いよく絡んでくる赤ちゃん。得意の『ハイハイ』で距離を縮め、座っている長寿猫さんの顔や髭を触ろうとしていたといいます。受け入れる姿勢を見せていた猫さんもこれにはちょっと困り顔…。

そんな中、投稿主さんが赤ちゃんの洋服のフードをそっと被せたところ…なんと『犬の耳』が！耳付きフードで赤ちゃんはぬいぐるみのような可愛さに。まるで人懐っこいわんちゃんのような雰囲気になったそうです。

もう一匹動物が…

『犬』と『猫』が戯れているようなとっても可愛い光景でしたが、赤ちゃんのアタックはまだまだ続いたといいます。我慢強い猫さんも前脚を掴まれたところで「そろそろ勘弁して…」というように退散モードに。

ですが…それを追う『犬』くん！四つ足『ハイハイ』での移動はまさに、もう一匹動物が増えたようだったといいます。ちょっと強引な赤ちゃんにタジタジになりながらも最後まで優しい、猫生経験豊富な猫さんなのでした。

投稿は、ヤンチャな赤ちゃんととっても若々しく穏やかな長寿猫ちゃんとのやり取りが可愛すぎると『いいね』件数が4700件を超える大反響となっています。また、コメントには「まだ加減が分からないよね。猫さんが優しい」「猫さま二十歳？！なんて若々しい！お子さまには(自分たちにも)大先輩ですね」などの声が寄せられています。

この他にもInstagramアカウント「bebi_mon_ikuji」には、赤ちゃんが実家に帰省するたびに、とても優しく対応する猫さんの様子がたくさん投稿されています。初対面の様子も楽しく見ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「bebi_mon_ikuji」さま

執筆：さな

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。