BLACKPINKのロゼとブルーノ・マーズには、まだリリースしていないコラボ曲があるという。2024年10月に発表した「ア～パツ、アパツ」のクセになるフレーズが頭から離れない楽曲「APT.」で大ヒットを飛ばした2人だが、実はまだ未公開の曲があることを「ビルボード」誌での共同インタビューで明かした。



【写真】2024年「MAMA AWARDS」ではロゼとともに登壇したブルーノ・マーズ

ブルーノは「一緒にやった曲を2人とも気に入ってる。タイトルは教えないけどね。いつ、どんな形で発表するかを考えているところ」と明かしている。そして、ロゼとのコラボをきっかけに韓国で大きく受け入れられるようになったとして、「韓国での自分がかなり変わったんだ。ロゼのおかげでね、まったく変わった。違う扱いを受けるようになったんだ。前も言ったけど、あの曲にはすごく惹かれた。韓国文化が取り込まれていて、それが魔法のように感じたんだ」と語った。



そしてブルーノは2012年の大ヒット曲、韓国のアーティスト・PSY（サイ）の「江南スタイル」に触れ、「『江南スタイル』以来の大ヒットだと思う。今でも素晴らしいことだと思ってる。韓国語で全編歌われた歌だから、学ぶ機会であり、ロックスターっぽさもある。それをロゼは『APT.』でやったんだ」と分析。「僕を含め、人々が知らなかったことを韓国人として世間に広めた。それが、僕にとって一番楽しいところだ。世間の反応を見るのは、魔法のようだ」と語った。



（BANG Media International／よろず～ニュース）