【ラ・リーガ】ソシエダ 1−2 ジローナ（日本時間12月13日／アノエタ）

【映像】完璧な抜け出しからの右足シュート

ソシエダに所属する日本代表MFの久保建英が、ゴール前で決定機を逸した。細かなパスワークで相手を翻弄するも、久保の右足のフィニッシュは枠外へ。惜しいシーンにファンからはさまざまな意見が飛び出した。

ソシエダは日本時間12月13日、ラ・リーガ第16節でジローナと対戦。右ウイングでスタメン出場した久保は、開始早々に決定機を迎える。

2分、MFブライス・メンデスのダイレクトパスでスイッチを入れると、FWゴンサロ・ゲデス、MFカルロス・ソレールを経由して、左サイドのMFアンデル・バレネチェアへと展開される。この間に、右サイドから中央に切り込んだ久保は、DFラインと駆け引きしながらゴール前に飛び出すと、そこへバレネチェアから絶妙なグラウンダーのパスが通された。

フリーな状況だったが、久保が右足で放ったシュートはミートできずに枠外へ。スタジアムのサポーターたちからもため息が漏れた。

解説の佐藤勇人氏は「スムーズに前進できましたし、3つのワンタッチ。シンプルにプレーすることでジローナのプレスを回避して、最終的に久保のシュートまで持って行った。1つのいい形を作ったのでこれを続けてほしい」とフィニッシュに持ち込むまでの連動したプレーを称えている。

SNSのファンたちは「決めたいなーこれ」「右足だったか」「久保こういうの決めないと。何故右でいった…」「久保せめて枠よー」「タケそれは入れてほしいなぁ」と決めきれなかったことに落胆する声がある一方で「ゴールの匂いがするな」「組み立てめちゃくちゃ良かった あとはタケが決めれば完璧」「なんか今日の久保はやってくれそう」と前向きに見る声もあった。

久保はフル出場したが、ソシエダは35分にゲデスのゴールで先制するも、76分、84分と立て続けにビクトル・ツィガンコフにゴールを許して逆転負け。勝ち点16で14位に位置し、降格圏の18位マジョルカとは2ポイント差となっている。

（ABEMA de DAZN／ラ・リーガ）