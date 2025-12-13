別犬のように成長した保護犬の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で2万回再生を突破し、「胸が締めつけられる…」「本当によかった」「これからもお幸せに」といったコメントが寄せられることとなりました。

住宅街で保護されたわんこ

TikTokアカウント「ohana___dayo」の投稿主さんは、保護犬『はな』ちゃんとの日々の暮らしを紹介しています。今回は、はなちゃんとの出会いと成長記録について投稿しました。

はなちゃんの年齢は、推定8歳。とっても可愛いヨークシャーテリアの女の子です。ある日、住宅街をひとりで彷徨っているところを保護されました。

元の飼い主さんは見つかったものの、「一緒に暮らしている犬にいじめられている」との理由から、はなちゃんを別の家で飼うことを提案。こうして、投稿主さんの家にはなちゃんがやってきたのでした。

最初のころのはなちゃんは、毛が伸びきって汚れている状態だったそう。取り急ぎカットしたものの、どこか寂し気な表情を浮かべることが多かったといいます。

大切にお世話した結果…

悲しい過去を背負ってしまったはなちゃんを、投稿主さんはたくさんの愛で包み込みました。すると、徐々に変化が現れたといいます。投稿主さんに甘えることが増え、ご飯もたくさん食べるようになったのです。

しばらくすると、家族に要求吠えをするほど、感情豊かなわんこに変貌！しょんぼりと沈んでいた過去が嘘のように、幸せいっぱいの表情に変わったのです。

今では、信頼の眼差しで投稿主さんを見つめることもあるというはなちゃん。投稿主さんから「大切にされること」を教えてもらったことが、はなちゃんの幸せに繋がったのでしょうね。

この投稿には「主様に出会えたおかげだね！」「優しい家族ができてよかった」「これからはずっと幸せだね」などの温かなコメントが寄せられています。

のんびり屋なはなちゃん

はなちゃんは、外に出ることに抵抗を示すことがありました。しかし、はなちゃんとの絆が深まってからも、積極的にお散歩をすることはなかったといいます。

どうやら、はなちゃんはもともと穏やかに過ごすことが好きな性格だった模様。芝生に連れて行っても、投稿主さんの膝に乗って黄昏れるのがお気に入りなのだとか。

大好きな人のあたたかみを感じながら、自然のニオイを堪能しているはなちゃんなのでした！

はなちゃんの微笑ましい日常はTikTokアカウント「ohana___dayo」の他の投稿からチェックすることができます！

