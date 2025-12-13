Snow Man佐久間大介、MC務める『サクサクヒムヒム』が好評！“好き”への熱量を活かして活躍フィールドを拡大

日本テレビ系で毎週土曜に放送中の番組『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』でMCを務めているSnow Man・佐久間大介。各所でマルチな活躍を見せつつ、バラエティでも存在感を発揮している。そこで本記事では、佐久間の近年の活動を振り返りながら、『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』で光るMCとしての魅力にも迫りたい。

Snow Manのメンバーである佐久間は、TBS系の人気朝番組『ラヴィット！』で宮舘涼太と共に隔週火曜レギュラーを務めたり、文化放送のラジオ『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』ではパーソナリティを担当したりと、各方面で多彩に活躍中。俳優業にも精力的で、現在公開中の映画『ナイトフラワー』にも出演しているほか、来年3月6日公開の映画『スペシャルズ』では初の単独主演を飾るなど、止まらぬ勢いを見せている。

そんな佐久間がMCを務めているのが、今年4月からレギュラー放送されている『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』だ。同番組は、普段からあらゆることに興味津々な佐久間とバナナマン・日村勇紀の2人が、「いま日本中で推されているモノ」がなぜそこまで推されているのかを自由に調べ、聞いて、時には脱線しながら、世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティ”。民放公式テレビ配信サービス「TVer」のバラエティランキングでも上位に食い込むなど、人気を誇っている。

大のアニメ・マンガ好きであることを公言しており、テレビ番組では時に熱い“オタクトーク”を展開する佐久間。同番組では、その好きなものに対する熱量と明るいキャラクターを活かし、多岐に渡るジャンルの“推し”をポップに深掘りしている。11月15日の放送回では、いま世界のダンスシーンをリードしている日本人振付師を紹介していく中で、佐久間が専門的なダンスの解説をしたほか、人気振付師が考案した番組オリジナルダンスを練習して即興で披露するという場面もあった。優れたダンススキルを持つ佐久間の強みがより活きた回だったと言えるだろう。

さまざまな“推し”を深掘りしていく『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』は、SNSでも、「めっちゃいい番組」「面白い」といった声があがっており、好評を博している。そんな同番組を通して、佐久間自身の魅力もより多くの層に広がっているのではないだろうか。今後、彼が自身の強みを活かして、さらに活躍のフィールドを広げていくことを期待したい。