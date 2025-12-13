畠中祐、『ヒロアカ』上鳴＆耳郎の関係に「何、その距離感？どうなの？」 佐倉綾音＆石川界人がストップ
テレビアニメ『僕のヒーローアカデミア』（通称“ヒロアカ”）シリーズが、13日放送の『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』（読売テレビ・日本テレビ系 毎週土曜 後5：30）最終第11話（通算170話）「僕のヒーローアカデミア」をもって、9年8ヶ月の歴史に幕を下ろした。13日には都内で『FINAL SEASON』の一挙上映イベント「『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』ULTRA SCREENING」が開催された。
【写真】イベント開始0秒で号泣した佐倉綾音
イベントには、山下大輝（緑谷出久役）、岡本信彦（爆豪勝己役）、佐倉綾音（麗日お茶子役）、石川界人（飯田天哉役）、井上麻里奈（八百万百役）、畠中祐（上鳴電気役）、三宅健太（オールマイト役）、そして内山昂輝（死柄木弔役）が登壇した。
アフレコ秘話や約10年の歴史を振り返ったキャストたち。最後話は8年後のヒーローたちが描かれた。独立した上鳴は耳郎響香の事務所の隣に事務所を構えた。理由は「独立した上鳴が1人で不安だったから」という内容。畠中は「思うんですけど何、その距離感？だから、どうなの？上鳴と耳郎は…」と深い話をしようとして、佐倉は「その話はやめようよ」と静止。畠中は「気になるんだもん、だって」としたが、石川は「友情は男女とかじゃないじゃん。仲間って関係なくね」と一言。ようやく畠中は「そうだね」と納得し、佐倉は「今、表現されているものが全てだからさ」と危険なゾーンに行く前に会話の軌道修正をしていた。
本作は、『週刊少年ジャンプ』（集英社）にて2014年から2024年の10年間にわたり連載された、堀越耕平氏による大人気コミックが原作。“個性”と呼ばれる超常能力を持つ人々の存在が当たり前の世界を舞台に、主人公・緑谷出久（通称・デク）が、社会を守り、“個性”を悪用する犯罪者“敵〈ヴィラン〉”に立ち向かう“ヒーロー”になるため、ヒーロー育成の名門・雄英高校で仲間たちと共に成長する物語を描くヒーローアクション。16年の第1期を皮切りに第7期まで放送されており、“FINAL SEASON”は通算8期目の最終章となる。
