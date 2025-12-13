お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が13日、日本テレビ系「女芸人No.1決定戦 THE W 2025」（午後7時）に審査員として生出演。初審査でいきなり「おもんない」を発射し、ネット上がザワついている。

Aブロックはトップバッターで決勝初進出のもめんと（マセキ芸能社）がコントを披露。続いて電気ジュース（吉本興業）が漫才を披露した。最初の対決は6−1でもめんとが勝ち残った。負けた電気ジュースに投票したのは粗品だった。

粗品は「ちょっと長くしゃべっていいですか」と前置きした上で「もめんと、最初木村か〜ってつぶやくところ。好きな人の名字や〜って考える一瞬とか、細かい配慮はよかったんですけど、まず大前提ウケすぎ。そこまで面白くなかったです。逆にこの山、絶対取りましょっていう一番ウケるべきところでウケない。異質な会場でした。前半がフリにしてもおもんな過ぎるし、そこまで…」と言ったタイミングでMCのフットボール後藤輝基から「ちょちょちょっと待ってください」と遮られた。そして「探偵の方ですか？」とツッコミを浴びた。粗品はその後も審査を継続。自ら1票入れた電気ジュースの漫才も長尺で解説した。

粗品のガチ審査に対し、X（旧ツイッター）では「粗品が何を言うか？ってので、賞レースとして本末転倒って声もあがるだろうけど、テレビなので視聴率獲ってなんぼだからこれで正解。粗品の審査の緊張感を味わいたくて最後まで観る人増えるだろ」「てか粗品の審査毎回聞かせろよ。それだけ見に来てるまであるのに！！！」「粗品さんの審査コメントを欲してる自分がいるww」「粗品しか見どころがない」「来年から粗品は副音声でずっと喋ってるほうが良いと思う」などと書き込まれていた。

一方で「粗品、コメント長い サイボーグみたいなお笑い要らんねん おもんないとかゆうけどお前もおもんないから 人のお笑いに指図する前に自分のことやれよな」「粗品の講評目当てでみたけど、さすがに長いって 粗品メインではないからな」などの声もあった。

今大会は過去最多1044組がエントリーする中、昨年までの12組から4組減の8組が決勝進出。5組が初進出というフレッシュな顔ぶれとなった。決勝進出者は紺野ぶるま（松竹芸能、2年連続5度目）、もめんと（マセキ芸能社、初）、電気ジュース（吉本興業、初）、エルフ（4年連続4度目、吉本興業）、ニッチェ（7年ぶり3度目、マセキ芸能社）、とんでもあや（初、ソニーミュージックアーティスツ）、ヤメピ（初、吉本興業）、パンツ万博（初、吉本興業）。

司会はフットボールアワー後藤輝基、同局の黒田みゆアナが担当。今年の審査員は麒麟の川島明、アンガールズ田中卓志、笑い飯の哲夫、友近、さらば青春の光の森田哲矢、ハイヒールのリンゴ、霜降り明星の粗品の7人。優勝賞金は1000万円。