¡Øµ´¤Î²Ö²Ç¡Ù¡Ê¥¯¥ì¥Ï ¡§¸¶ºî¡¢ÉÙ³ß ¤¸¤å¤ó¡§ºî²è/¥¹¥¿¡¼¥Ä½ÐÈÇ¡ËÂè11²ó¡ÚÁ´37²ó¡Û
King ¡õ Prince ±ÊÀ¥Î÷¡õµÈÀî°¦W¼ç±é¡ª 2026Ç¯3·î¼Â¼Ì±Ç²è²½¤¬·èÄê¤·¤¿¡¢ÏÂÉ÷¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Øµ´¤Î²Ö²Ç¡Ù¡£Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¿Í´Ö¤È¤¢¤ä¤«¤·¤¬¶¦À¸¤¹¤ë²Í¶õ¤ÎÆüËÜ¡£Èþ¤·¤¤ÍÆ»Ñ¤ÈÍ¥¤ì¤¿Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¤¢¤ä¤«¤·¤Ï¡¢ÃÏ°Ì¤â¸¢ÎÏ¤â¿Í´Ö¤Î¾å¤ò¤¤¤¯ÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¡¢¤½¤Î²Ö²Ç¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÆ´¤ì¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì¾ÍÀ¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£²ÈÂ²¤ËµÔ¤²¤é¤ì¤Ê¤¬¤é°é¤Ã¤¿½÷»Ò¹âÀ¸¤ÎÍ®»Ò¡£ÉÔ¶ø¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ë¾¯½÷¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ä¤«¤·¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Äµ´¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£Ê¿ËÞ¤Ê½÷»Ò¹âÀ¸¤ÈÀäÂç¤Ê¸¢ÎÏ¤ÈÈþ¤·¤¤ÍÆ»Ñ¤ò»ý¤Äµ´¤Î¡È±¿Ì¿¤ÎÎø¡É¡£±Ç²è²½·èÄê¤òµÇ°¤·¡¢Ì¡²è¡Øµ´¤Î²Ö²Ç¡Ù2´¬´Ý¤´¤È¡ÜºÇ¿·8´¬¤Î°ìÉô¤ò¤ªÆÏ¤±¡£Âç¥Ò¥Ã¥ÈÏÂÉ÷¤¢¤ä¤«¤·¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
