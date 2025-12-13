『じゃあ、あんたが作ってみろよ』の持つメッセージ「自分には合わないけど誰かにとっては大切なこと」。もつ焼き×コークハイを愛するキャラクターが生まれた理由【著者インタビュー】
夏帆×竹内涼真のW主演のドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系火曜22時）。竹内涼真が演じる海老原勝男（えびはらかつお）は、イケメン御曹司で“ハイスペック”ながらも、「男なんだから」「女だったら」と男女の役割について固定観念を持つ男。夏帆が演じる料理上手で勝男に尽くしてくれる鮎美と同棲中で、そろそろ結婚、と夜景が見えるフレンチレストランで完璧なプロポーズをしたのだが…。原作は同名漫画『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（谷口菜津子/ぶんか社）。勝男、そして鮎美の成長と料理を通じて、誰もが自分の中で気づかないうちに築き上げてしまう「普通」を壊してくれる作品として注目を集めている。本作に込められた想いから裏話まで、著者である谷口菜津子さんに話を聞いた。
谷口菜津子さん（以下、谷口）：私もコークハイでの食事は「自分には合わないな」と感じます。でも「自分には合わないけど誰かにとっては大切なことである」ということを伝えたくて、「南川はコークハイ好き」という話を思いつきました。
――特に意外だったのは“もつ煮×コークハイ”ですが、こちらは先生がお好きなのでしょうか？
谷口：実際にやってみたらコーラのスパイスともつ焼きのタレ味が合って意外といけました！ でも私はもつ焼きには梅割り派です。
