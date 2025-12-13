【漫画】本編を読む

　夏帆×竹内涼真のW主演のドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系火曜22時）。竹内涼真が演じる海老原勝男（えびはらかつお）は、イケメン御曹司で“ハイスペック”ながらも、「男なんだから」「女だったら」と男女の役割について固定観念を持つ男。夏帆が演じる料理上手で勝男に尽くしてくれる鮎美と同棲中で、そろそろ結婚、と夜景が見えるフレンチレストランで完璧なプロポーズをしたのだが…。原作は同名漫画『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（谷口菜津子/ぶんか社）。勝男、そして鮎美の成長と料理を通じて、誰もが自分の中で気づかないうちに築き上げてしまう「普通」を壊してくれる作品として注目を集めている。本作に込められた想いから裏話まで、著者である谷口菜津子さんに話を聞いた。

――3話では勝男の後輩の南川あみなにスポットが当たります。彼女は勝男とは価値観が合わず内心勝男のことを嫌っていますが、勝男に「筑前煮を作ってみたら」とアドバイスしたり、角が立たない程度に自分の意見を伝えたりしていて、とても大人な一面を持つ人物ですね。そんな彼女を象徴するのがコークハイ。私自身は「ご飯を食べる時に甘いお酒なんて……」と思う派なので本当に合うのか？ と思いながら読みました。

谷口菜津子さん（以下、谷口）：私もコークハイでの食事は「自分には合わないな」と感じます。でも「自分には合わないけど誰かにとっては大切なことである」ということを伝えたくて、「南川はコークハイ好き」という話を思いつきました。

――特に意外だったのは“もつ煮×コークハイ”ですが、こちらは先生がお好きなのでしょうか？

谷口：実際にやってみたらコーラのスパイスともつ焼きのタレ味が合って意外といけました！ でも私はもつ焼きには梅割り派です。

取材・文＝原智香