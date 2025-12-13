【香港カップ】ベラジオオペラは5番ゲートから…ロマンチックウォリアーは2番ゲートへ
12月14日（日）に、香港のシャティン競馬場で行われる香港カップ（G1）の出馬表が発表された。
●香港カップ（G1）
8R・3歳以上 2000m 芝・右
賞金総額：40,00万香港ドル
1着賞金：2240万香港ドル
発走予定時刻：日本時間12月14日(日)17:40（現地時間16:40）
発売開始時刻：日本時間12月14日(日)7:00
【香港競馬】ロマンチックウォリアーが復活V！ヴォイッジバブルとの一騎打ちを制する…ジョッキークラブカップ日本馬は2頭が参戦
・出走予定JRA所属馬
ベラジオオペラ（牡5・栗東・上村洋行厩舎）
ローシャムパーク（牡6・美浦・田中博康厩舎）
馬番：1
ロマンチックウォリアー
せん7・57kg・J.マクドナルド
C.シャム
ゲート番：2
馬番：2
ベラジオオペラ
牡5・57kg・横山和生
上村洋行
ゲート番：5
馬番：3
ローシャムパーク
牡6・57kg・C.ルメール
田中博康
ゲート番：3
馬番：4
ガレン
せん4・57kg・D.マクモナグル
J.オブライエン
ゲート番：7
馬番：5
ストレートアロン
せん7・57kg・C.ウィリアムズ
D.ヘイズ
ゲート番：1
馬番：6
チェンチェングローリー
せん5・57kg・M.ギュイヨン
K.ルイ
ゲート番：6
馬番：7
キジサナ
牝5・55.5kg・C.スミヨン
F.グラファール
ゲート番：4