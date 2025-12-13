¡Ú£Ô£È£Å £×¡Û¿³ºº°÷¤ÎÁÆÉÊ¤¬¥º¥Ð¥ê¡Ö£±ÉÃ¤âÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡× ÎÙ¤Ç¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬¥Ë¥ä¥Ë¥ä
¡Ö½÷·Ý¿Í£Î£ï¡¥£±·èÄêÀï¡¡£Ô£È£Å¡¡£×¡¡£²£°£²£µ¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬£±£³ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¤¬½é¤á¤Æ¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È£¸ÁÈ¤¬£Á¡¦£Â¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¿³ºº°Ñ°÷¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤ê»ÃÄê£±°Ì¤ò·èÄê¤¹¤ë¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥ÈÊý¼°¡££Â¥Ö¥í¥Ã¥¯£±ÁÈÌÜ¤Ç¤Ï¡Ö¥¨¥ë¥Õ¡×¤È¡Ö¥Ñ¥ó¥ÄËüÇî¡×¤¬ÂÐ·è¤·¡¢¥¨¥ë¥Õ¤¬ËþÉ¼¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡ÇÔ¤ì¤¿¥Ñ¥ó¥ÄËüÇî¤ËÂÐ¤·¤ÆÁÆÉÊ¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢£±ÉÃ¤âÌÌÇò¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤Ð¤Ã¤µ¤ê¡£¤½¤Î¸å¤â¥À¥á½Ð¤·¤òÂ³¤±¤¿¤¬¡Ö¥Ü¥±¤Î»Ò¤Ï¥¯¡¼¥ë¤Ç¤¤¤¤¤·¡£¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Î»Ò¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ßÊý¤â²¿¤«·Á¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤ë¿Í¤â¸í²ò¤»¤º¤Ë·à¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤Î¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¡×¤Î¸åÆ£µ±´ð¤¬¡ÖÁÆÉÊ¤¬Ç®ÊÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿³ºº¤Î²£¤Ç¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤à¤È¡¢¤¢¤Î¤Ï¡Ö¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£ÊÌ¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÆ°ÍÉ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£