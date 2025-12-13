【香港マイル】二冠牝馬エンブロイダリーは10番ゲートから
12月14日（日）に、香港のシャティン競馬場で行われる香港マイル（G1）の出馬表が発表された。
●香港マイル（G1）
7R・3歳以上 1600m 芝・右
賞金総額：3600万香港ドル
1着賞金：2016万香港ドル
発走予定時刻：日本時間12月14日(日)17:00（現地時間16:00）
発売開始時刻：日本時間12月14日(日)7:00
【秋華賞】ルメール騎乗 エンブロイダリーが二冠達成…カムニャックは馬群に沈む日本馬二頭が参戦
・出走予定JRA所属馬
エンブロイダリー（牝3・美浦・森一誠厩舎）
ソウルラッシュ（牡7・栗東・池江泰寿厩舎）
馬番：1
ソウルラッシュ
牡7・57kg・C.デムーロ
池江泰寿
ゲート番：11
馬番：2
ヴォイッジバブル
せん7・57kg・Z.パートン
P.イウ
ゲート番：12
馬番：3
ドックランズ
牡5・57kg・T.マーカンド
H.ユースタス
ゲート番：8
馬番：4
ビューティージョイ
セ9・57kg・B.アヴドゥラ
A.クルーズ
ゲート番：4
馬番：5
ギャラクシーパッチ
せん6・57kg・J.マクドナルド
P.ン
ゲート番：5
馬番：6
ボーバティエ
牡4・57kg・A.プーシャン
Y.バルブロ
ゲート番：6
馬番：7
プレイフォーマー
せん5・57kg・A.バデル
W.モー
ゲート番：9
馬番：8
レッドライオン
せん6・57kg・H.ボウマン
J.サイズ
ゲート番：7
馬番：9
サンライトパワー
せん6・57kg・C.スミヨン
P.イウ
ゲート番：3
馬番：10
マイウィッシュ
せん5・57kg・L.フェラリス
M.ニューナム
ゲート番：2
馬番：11
コパートナープランス
せん6・57kg・M.ギュイヨン
K.ルイ
ゲート番：1
馬番：12
パッチオブテタ
せん6・57kg・C.ウィリアムズ
K.ルイ
ゲート番：13
馬番：13
ザライオンインウィンター
牡3・56.5kg・R.ムーア
A.オブライエン
ゲート番：14
馬番：14
エンブロイダリー
牝3・55kg・C.ルメール
森一誠
ゲート番：10