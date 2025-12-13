¡Ú£Ô£È£Å £×¡ÛÁÆÉÊ¡ÖÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡×ÍÆ¼Ï¤Ê¤·¡ª ¿É¸ý¿³ºº¤Ë£Ó£Î£Ó¡Ö¤·¤ó¤É¤¤¡×¡ÖÅª³Î¡×
¡Ö½÷·Ý¿Í£Î£ï¡¥£±·èÄêÀï¡¡£Ô£È£Å¡¡£×¡¡£²£°£²£µ¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬£±£³ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¤¬½é¤á¤Æ¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡ÁÆÉÊ¤È¸À¤¨¤Ð¡¢º£Ç¯£³·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿´ØÀ¾¤Î¼ã¼ê·Ý¿Í¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡ÖÂè£±£´²ó£ù£ô£öÌ¡ºÍ¿·¿Í¾Þ·èÄêÀï¡×¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç½é¤Î¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¡¢Åª³Î¤ÊÊ¬ÀÏ¤È¿É¸ý¤Ê°Õ¸«¤¬Âç¤¤¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÁÆÉÊ¤ÏËÁÆ¬¤Î¿³ºº°÷¾Ò²ð¤«¤é¡Ö½÷¤ä¤«¤é¤ª¤â¤ó¤Ê¤¤¤È¤«¡£½÷¤Î¤¯¤»¤Ë¤ª¤â¤í¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï°ìÀÚÈ´¤¤Ë¤·¤Æ¿Â»Î¤Ë¿³ºº¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤ª¾Ð¤¤ÈÖÁÈ¤é¤·¤«¤é¤Ì¶õµ¤¤È¤Ê¤ê¡¢£Í£Ã¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¡×¤Î¸åÆ£µ±´ð¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤¦¥Ô¥ê¤Ã¤È¤¹¤ë¤Î¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡£Ô£È£Å¡¡£×¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È£¸ÁÈ¤¬£Á¡¦£Â¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¿³ºº°Ñ°÷¤Î¿³ºº¤Ç»ÃÄê£±°Ì¤ò·èÄê¤¹¤ë¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥ÈÊý¼°¡££Á¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ïº°Ìî¤Ö¤ë¤Þ¤¬¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁÆÉÊ¤Ï£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯£±ÁÈÌÜ¤Î¡Ö¤â¤á¤ó¤È¡×¤È¡ÖÅÅµ¤¥¸¥å¡¼¥¹¡×¤ÎÂÐÀï¤Î¿³ºº¤«¤é¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ¹¤¯¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·àÆÈ±é²ñá¤ò³«»Ï¡£¤â¤á¤ó¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤ºÂçÁ°Äó¤È¤·¤Æ¥¦¥±¤¹¤®¡£¤½¤³¤Þ¤ÇÌÌÇò¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ê¥ª¥Á¤Ç¡ËµÕ¤Ë°ìÈÖ¥¦¥±¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ë¥¦¥±¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê°Û¼Á¤Ê²ñ¾ì¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤Î¸å¤â£²ÁÈ¤Ø¤Î¥À¥á½Ð¤·¤¬Â³¤¡¢ÎÙ¤ÎÀÊ¤Î¿³ºº°÷¤Î¡Ö¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡×¤Î¿¹ÅÄÅ¯Ìð¤¬¡Ö¤â¤¦ÌÛ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤è¡ª¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¾Ð¤¤¤ËÊÑ¤¨¤è¤¦¤·¤¿¤¬¡¢ÁÆÉÊ¤Ï¹ÖÉ¾¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡ÖÁÆÉÊÅª³Î¡×¡Ö¥¬¥Á¤Î¤ª¾Ð¤¤¥ª¥¿¥¯¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë°ìÊý¤Ç¡Ö¤·¤ó¤É¤¤¡×¡Ö¥Ï¥é¥Ï¥é¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£