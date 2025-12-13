【香港スプリント】16連勝がかかるカーインライジングは1番ゲートから
12月14日（日）に、香港のシャティン競馬場で行われる香港スプリント（G1）の出馬表が発表された。
●香港スプリント（G1）
5R・3歳以上 1200m 芝・右
賞金総額：2800万香港ドル
1着賞金：1568万香港ドル
発走予定時刻：日本時間12月14日(日)15:50（現地時間14:50）
発売開始時刻：日本時間12月14日(日)7:00
・出走予定JRA所属馬
ウインカーネリアン（牡8・美浦・鹿戸雄一厩舎）
サトノレーヴ（牡6・美浦・堀宣行厩舎）
カーインライジング
せん5・57kg・Z.パートン
D.ヘイズ
ゲート番：1
馬番：2
サトノレーヴ
牡6・57kg・R.ムーア
堀宣行
ゲート番：4
馬番：3
ラッキースワイネス
せん7・57kg・K.リョン
K.マン
ゲート番：8
馬番：4
ヘリオスエクスプレス
せん6・57kg・H.ボウマン
J.サイズ
ゲート番：6
馬番：5
ウインカーネリアン
牡8・57kg・三浦皇成
鹿戸雄一
ゲート番：11
馬番：6
ファストネットワーク
せん5・57kg・J.マクドナルド
C.イプ
ゲート番：3
馬番：7
カーデム
せん9・57kg・O.マーフィー
C.ヒルズ
ゲート番：13
馬番：8
ラッキーウィズユー
せん8・57kg・L.フェラリス
F.ロー
ゲート番：12
馬番：9
ビューティーウェイヴス
せん5・57kg・A.バデル
A.クルーズ
ゲート番：9
馬番：10
レイジングブリザード
せん6・57kg・B.アヴドゥラ
J.サイズ
ゲート番：5
馬番：11
トモダチココロエ
せん7・57kg・H.ベントレー
D.ヘイズ
ゲート番：7
馬番：12
ヴンダバー
せん5・57kg・C.ウィリアムズ
J.サイズ
ゲート番：2
馬番：13
ディヴァーノ
せん5・57kg・H.ドイル
K.ルイ
ゲート番：10