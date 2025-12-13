【香港ヴァーズ】ルメール騎乗 アーバンシックは3番ゲートから、アルリファーは2番ゲートへ
12月14日（日）に、香港のシャティン競馬場で行われる香港ヴァーズ（G1）の出馬表が発表された。
●香港ヴァーズ（G1）
4R・3歳以上 2400m 芝・右
賞金総額：2600万香港ドル
1着賞金：1456万香港ドル
発走予定時刻：日本時間12月14日(日)15:10（現地時間14:10）
発売開始時刻：日本時間12月14日(日)7:00
世界の強豪が集う香港国際競走…放送・配信スケジュールが決定、日本馬8頭が挑む欧州のトップホースも参戦
・出走予定JRA所属馬
アーバンシック（牡4・美浦・武井亮厩舎）
馬番：1
ロスアンゼルス
牡4・57kg・R.ムーア
A.オブライエン
ゲート番：10
馬番：2
アルリファー
牡5・57kg・D.マクモナグル
J.オブライエン
ゲート番：2
馬番：3
ジアヴェロット
牡6・57kg・A.アッゼニ
M.ボッティ
ゲート番：6
馬番：4
ゴリアット
せん5・57kg・C.スミヨン
F.グラファール
ゲート番：4
馬番：5
ソジー
牡4・57kg・M.ギュイヨン
A.ファーブル
ゲート番：8
馬番：6
アーバンシック
牡4・57kg・C.ルメール
武井亮
ゲート番：3
馬番：7
エンスード
せん5・57kg・C.ウィリアムズ
J.サイズ
ゲート番：7
馬番：8
エイドン
牡6・57kg・O.マーフィー
A.ボールディング
ゲート番：9
馬番：9
モーメンツインタイム
せん6・57kg・H.ボウマン
C.シャム
ゲート番：1
馬番：10
バンドルアワード
せん5・57kg・J.マクドナルド
J.サイズ
ゲート番：5
馬番：11
カーインジェネレーション
せん5・57kg・L.フェラリス
P.ン
ゲート番：11