¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÛÁáÂç¡¦²ÖÅÄ´ÆÆÄ¡¡15Ç¯¤Ö¤ê£Ö¤Ø¡ÄÀÄ³ØÂç¤ò°Õ¼±¡Ö¸¶¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ò¤¼¤ÒÁö¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡ÍèÇ¯£±·î£²¡¢£³Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¤ËÄ©¤àÁáÂç¤ÏàÀè¼êÉ¬¾¡á¤Ç£±£µÇ¯¤Ö¤ê¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡²ÖÅÄ¾¡É§´ÆÆÄ¤Ï£±£³Æü¡¢ºë¶Ì¡¦½êÂô¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼èºà²ñ¤Ç¡Ö¤¦¤Á¤Î¾ì¹ç¤Ï±ýÏ©¤Ç¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¡¢Í¥¾¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÁ°È¾¤Ï¡ÊÁáÂç¥«¥é¡¼¤Î¡Ë¥¨¥ó¥¸¤ËÀ÷¤á¤¿¤¤¡£»³¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÃù¶â¤¬ºî¤ì¤ë¤«¤¬¡¢¾¡¤Ä¾å¤Ç¤ÏÂç»ö¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÀè¹ÔÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¹½¤¨¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉüÏ©¤Ë¤âÎÏ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤¬ÇÛÃÖ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤ÆÂç¼êÄ®¤Þ¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÈá´ê¤ÎÍ¥¾¡¤Ø°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢²ÖÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£¤Ï£µ¶¯¡ÊÁáÂç¡¢ÀÄ³ØÂç¡¢¶ðÂç¡¢¹ñ³Ø±¡Âç¡¢ÃæÂç¡Ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤É¤ÎÂç³Ø¤âÈó¾ï¤ËÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¡ÊºÇ¤â¶¯¤¤¤Î¤Ï¡Ë¤É¤ì¤«¤Èµó¤²¤ë¤Î¤âÆñ¤·¤¤ÌÌ¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤ä¤Ï¤êÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç¡¢º£Ç¯£¹²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹ÀÄ³ØÂç¤¬°ìÈÖ¶¯¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤½¤³¤Ë¾¡¤¿¤Ê¤¤¤ÈÍ¥¾¡¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢»äÅª¤Ë¤Ï¤ä¤Ï¤êÀÄ³ØÂç¤Î¸¶¡Ê¿¸¡Ë¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ò¤¼¤ÒÁö¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢È¢º¬¤ÎÀäÂÐ²¦¼Ô¤Ø¤ÎÂÐ¹³¿´¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡²ÖÅÄ´ÆÆÄ¤¬£Ç£Í£Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥Ä¤Î´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿»þÂå¤Ë¤Ï¡¢¸¶´ÆÆÄ¤¬Æ±¥Á¡¼¥à¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿´ÖÊÁ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¡Ê¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡Ë»ä¼«¿È¤â»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÏÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤Êý¡×¤ÈÌ¾¾¤Ë·É°Õ¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¡¢ÂÇÅÝÀÄ³ØÂç¤Ç£ÖÃ¥²ó¤ò²Ì¤¿¤¹¡£