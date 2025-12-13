12月14日（日）に阪神競馬場で行われる、第77回阪神ジュベナイルフィリーズ（2歳オープン・牝・G1・芝1600m・1着賞金＝6500万円）の枠順は下記の通り。混戦の2歳G1。オークス馬シンハライトの仔、アランカールは2枠4番に入った。デビューから2戦のパフォーマンスは圧巻。多頭数の中で揉まれなければあっさりも。注目の発走は15時40分。

【阪神JF】良血アランカールは436kg…調教後の馬体重

抜けた存在はなく混戦

1枠1番

アンヘリータス

牝2・55.0・ジェルー

吉村圭司・栗東

1枠2番

レディーゴール

牝2・55.0・松若風馬

池添学・栗東

2枠3番

ミツカネベネラ

牝2・55.0・津村明秀

鈴木伸尋・美浦

2枠4番

アランカール

牝2・55.0・北村友一

斉藤崇史・栗東

3枠5番

ギャラボーグ

牝2・55.0・川田将雅

杉山晴紀・栗東

3枠6番

アルバンヌ

牝2・55.0・坂井瑠星

田中博康・美浦

4枠7番

マーゴットラヴミー

牝2・55.0・武豊

小林真也・栗東

4枠8番

ヒズマスターピース

牝2・55.0・藤岡佑介

国枝栄・美浦

5枠9番

スターアニス

牝2・55.0・松山弘平

高野友和・栗東

5枠10番

イヌボウノウタゴエ

牝2・55.0・酒井学

西田雄一郎・美浦

6枠11番

スウィートハピネス

牝2・55.0・高杉吏麒

北出成人・栗東

6枠12番

メイプルハッピー

牝2・55.0・岩田康誠

北出成人・栗東

7枠13番

フロムレイブン

牝2・55.0・吉村誠之助

坂口智康・栗東

7枠14番

スタニングレディ

牝2・55.0・和田竜二

高木登・美浦

7枠15番

ラスティングスノー

牝2・55.0・菱田裕二

池上昌和・美浦

8枠16番

ローズカリス

牝2・55.0・田口貫太

大橋勇樹・栗東

8枠17番

タイセイボーグ

牝2・55.0・西村淳也

松下武士・栗東

8枠18番

ショウナンカリス

牝2・55.0・池添謙一

加藤士津八・美浦