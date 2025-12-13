【阪神JF】良血アランカールは2枠4番
12月14日（日）に阪神競馬場で行われる、第77回阪神ジュベナイルフィリーズ（2歳オープン・牝・G1・芝1600m・1着賞金＝6500万円）の枠順は下記の通り。混戦の2歳G1。オークス馬シンハライトの仔、アランカールは2枠4番に入った。デビューから2戦のパフォーマンスは圧巻。多頭数の中で揉まれなければあっさりも。注目の発走は15時40分。
1枠1番
アンヘリータス
牝2・55.0・ジェルー
吉村圭司・栗東
1枠2番
レディーゴール
牝2・55.0・松若風馬
池添学・栗東
2枠3番
ミツカネベネラ
牝2・55.0・津村明秀
鈴木伸尋・美浦
2枠4番
アランカール
牝2・55.0・北村友一
斉藤崇史・栗東
3枠5番
ギャラボーグ
牝2・55.0・川田将雅
杉山晴紀・栗東
3枠6番
アルバンヌ
牝2・55.0・坂井瑠星
田中博康・美浦
4枠7番
マーゴットラヴミー
牝2・55.0・武豊
小林真也・栗東
4枠8番
ヒズマスターピース
牝2・55.0・藤岡佑介
国枝栄・美浦
5枠9番
スターアニス
牝2・55.0・松山弘平
高野友和・栗東
5枠10番
イヌボウノウタゴエ
牝2・55.0・酒井学
西田雄一郎・美浦
6枠11番
スウィートハピネス
牝2・55.0・高杉吏麒
北出成人・栗東
6枠12番
メイプルハッピー
牝2・55.0・岩田康誠
北出成人・栗東
7枠13番
フロムレイブン
牝2・55.0・吉村誠之助
坂口智康・栗東
7枠14番
スタニングレディ
牝2・55.0・和田竜二
高木登・美浦
7枠15番
ラスティングスノー
牝2・55.0・菱田裕二
池上昌和・美浦
8枠16番
ローズカリス
牝2・55.0・田口貫太
大橋勇樹・栗東
8枠17番
タイセイボーグ
牝2・55.0・西村淳也
松下武士・栗東
8枠18番
ショウナンカリス
牝2・55.0・池添謙一
加藤士津八・美浦