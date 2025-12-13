AKB48メンバー、双子妹との振り袖ショット披露「色違いコーデ可愛い」「キキララみたい」と話題
【モデルプレス＝2025/12/13】AKB48の秋山由奈が12月12日、自身のInstagramを更新。双子の妹との2ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】AKBメンバー「雰囲気が一緒」双子妹との色違い振り袖ショットhttps://mdpr.jp/news/detail/4695828
秋山は「20歳になりました」とつづり、ペールブルーの振り袖姿での成人式前撮りショットを投稿。「＃双子」のハッシュタグとともに、双子の妹との2ショットも披露しており、秋山が青系の振り袖や装飾品なのに対し、妹はピンクで揃えるという、ブルーとピンクのペアコーデとなっている。
また、自身のX（旧Twitter）でも同じ写真を投稿し「双子っていいことしかないよぉ」と言葉を添えている。
この投稿には成人へのお祝いの言葉とともに「色違いコーデ可愛い」「髪色も違う」「雰囲気が一緒」「見ててほんわかする」「仲良し」「キキララみたい」などと反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】AKBメンバー「雰囲気が一緒」双子妹との色違い振り袖ショットhttps://mdpr.jp/news/detail/4695828
◆AKB48秋山由奈、双子妹との振り袖ショット披露
秋山は「20歳になりました」とつづり、ペールブルーの振り袖姿での成人式前撮りショットを投稿。「＃双子」のハッシュタグとともに、双子の妹との2ショットも披露しており、秋山が青系の振り袖や装飾品なのに対し、妹はピンクで揃えるという、ブルーとピンクのペアコーデとなっている。
また、自身のX（旧Twitter）でも同じ写真を投稿し「双子っていいことしかないよぉ」と言葉を添えている。
◆秋山由奈の投稿に反響
この投稿には成人へのお祝いの言葉とともに「色違いコーデ可愛い」「髪色も違う」「雰囲気が一緒」「見ててほんわかする」「仲良し」「キキララみたい」などと反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】