女性芸人の頂点を決める「女芸人No.1決定戦 THE W 2025」が13日、日本テレビ系（後7・00）で生放送され、今大会から審査員を務める「霜降り明星」粗品（32）と敗退した「エルフ」のやり取りが話題となった。

B組のトップバッターとして登場したエルフは結成1年目の初出場コンビ・パンツ万博には満票で勝ったものの、ベテランのニッチェには3―4の僅差で敗戦。粗品はニッチェに1票を投じており、“トリ”の位置に座った粗品の票で決まった形になった。

エルフに対して「漫才コントにこんなん入れておけば評価されるやろ…みたいな思惑が客に透けてしまうレベルの稚拙さやった」「普段質の悪い客の前でしかネタ試せてないから、こんな全国のショーレースの決勝戦であんなことやってしまう」などとダメ出しすると、荒川は「粗品さーん」と呼び掛け。

粗品はその後は愛ある批評を口にして「女王どころか王にもなれる」とエールを送ったが、荒川は「粗品さん！すいません、ホントにありがたいんですけど、Wから出て行ってくれませんか！迷惑なんです」とピシャリ。スタジオが盛り上がる中、粗品は一瞬固まったが「お前もスカしたな」と笑っていた。

エルフはその後、視聴者投票による敗者復活でファイナルラウンドに進んだ。